Enojo por el intento de adoctrinamiento de una profesora de la UBA

El video de una profesora de la facultad de Psicología de la UBA adoctrinando a sus alumnos se viralizó en redes sociales y generó indignación.

Se trata de la profesora Ana María Fernández, quien en medio de su clase manifiesta su malestar porque "el macrismo puede ganar el centro de estudiantes".

"Chicos, en Psicología no. No se olviden de ir a votar, por favor. Voten bien. No me voy a hacer la democrática diciendo que lo importante es el ejercicio del voto. Me quedé impresionada. ¿Hace muchos años que eso no pasaba? ¿Ganaron las del Consejo Directivo también? ¿Y fueron limpias?", se sorprende Fernández en el video que se viralizó en redes sociales.

¡Podemos ganar en psicología a pesar de la prédica manipuladora! Le pido a los estudiantes que no se callen cuando les impongan lo que tienen que pensar. La universidad y la escuela deben ser ámbitos de promoción del pensamiento libre y crítico, y no centros de adoctrinamiento. pic.twitter.com/ANbeimBaMD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 27, 2021

El intento de adoctrinamiento de la profesora generó indignación en redes sociales y varios referentes de Juntos por el Cambio salieron a criticar a la docente.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó en duros términos a la profesora y le pidió a los alumnos que no se queden callados cuando intenten adoctrinarlos de esa manera.

Dra. Ana María Fernández, aunque se “haga la democrática” usted no lo es. Sí, el PRO puede ganar Centros de Estudiantes. Lo que usted hace se llama adoctrinamiento y la denigra como docente. Los docentes enseñamos a pensar, JAMÁS qué pensar. #NoAlAdoctrinamiento pic.twitter.com/ugYA9All2w — Alejandro Finocchiaro (@alefinocchiaro) March 27, 2021

Pero no hay adoctrinamiento te digo, te lo aseguro. pic.twitter.com/Oz1A4wqs7p — Florencia Arietto uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@florenciarietto) March 28, 2021

