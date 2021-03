Alberto Fernández contra Lacalle Pou: "Fue inusualmente agresivo"

Alberto Fernández se refirió este sábado por la noche en una entrevista con C5N y redobló las críticas a Luis Lacalle Pou luego del cruce que mantuvieron en la cumbre del Mercosur.

"Creo que el presidente uruguayo se destempló. Si alguien perdió la templanza de su discurso fue él. Me parece muy poco gentil para los compañeros de barco decir que está cargando un lastre. Y el lastre somos nosotros, nosotros Argentina, nosotros, Brasil, nosotros Paraguay. Él dice que estar en Mercosur es cargar un lastre", indicó.

Para Alberto Fernández, el planteo de Lacalle Pou fue "poco feliz, poco educado y lo que me llama la atención es que digan que el patotero fui yo". Y añadió: "El discurso fue tan inusualmente agresivo. Bolsonaro habló y fue muy cuidadoso con sus palabras".

En ese sentido, dijo: “No queremos ser un lastre de nadie, si somos un lastre, que tomen otro barco. No voy a dejar que traten así a la Argentina en un grupo regional como es el Mercosur y tampoco trataría así a nadie. No fui yo el destemplado”.

Luego, criticó la gestión de Mauricio Macri: "Confío en que no corre riesgo la unidad del Mercosur. Fue un incidente. Argentina quedó aislada cuando (Mauricio) Macri tuvo que ir a pedirle plata al Fondo, un préstamo inusual".

"Me impresiona mucho que Macri no se dé cuenta el desastre que hizo. Hay un punto en el que no son errores, son convicciones. Acá no se equivocaron, hicieron lo que querían. Endeudarse", sentenció.