Advierten que habrá mayores restricciones en Provincia de Buenos Aires

“Es muy probable que tengamos que empezar a tomar algunas medidas de mayor restricción más adelante, tratando siempre de que sean aquellas más relacionadas con lo recreativo y el ocio, sin afectar lo laboral y productivo”, indicó el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, que mantuvo una entrevista con Radio Mitre y aseguró es alarmante el aumento acelerado de casos en el país y, puntualmente, en la Buenos Aires.

“Estamos en un ascenso significativo de casos. Estábamos con semanas de aumento, pero estas últimas dos tienen una velocidad significativa y que nos hace pensar que estamos acompañando con un poco más de retraso lo que vive la región ”, reflexionó el ministro de salud de la Provincia de Buenos Aires.

Frente al temor de no poder frenar esta oleada de contagios, Kreplak señaló: “Tenemos dos herramientas para enfrentar el coronavirus: la vacunación y las medidas de distanciamiento. Si la primera no alcanza habrá que tomar medidas de distanciamiento para controlar los aumentos de casos, para que no colapse el sistema de salud y para que podamos vacunar ”.

Sin embargo, aclaró que no prevén mayores restricciones durante Semana Santa: “Lo que queremos es que la gente que viaje lo haga con mucha seguridad, respete todos los protocolos y que no se vayan a exponer a lugares que favorezcan los contagios”.

Fuente: Télam y La Nación