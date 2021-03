Picante cruce en vivo entre Ceferino Reato y Fernando Iglesias

El periodista Ceferino Reato y el diputado nacional Fernando Iglesias protagonizaron un picante cruce en el programa +Realidad, del canal LN+, en el que ambos discutieron sobre el rol del gobierno de Cambiemos en el pensamiento histórico-cultural de la sociedad argentina respecto a la última dictadura militar, incluyendo en medio insultos, chicanas e interrupciones de forma continua.

Todo comenzó cuando Reato hizo hincapié en la distorsión que plantea el kirchnerismo sobre la década de 1970 y el terrorismo de Estado, y el aprovechamiento político que realiza de ello la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para instaurar un nuevo relato político, y deslizó una crítica hacia Juntos por el Cambio: “La oposición gobernó cuatro años y dejó que esta cultura se consolidara. No querían tocar el tema de los 70, tenían vergüenza y cola de paja. En el fondo, era cobardía. Hay que reconocer que el kirchnerismo tiene mucha plata y la usa, tenés muchos nichos donde están trabajando todo el tiempo”.

Acto seguido, Iglesias tomó su derecho a réplica y contraatacó a Reato: “Una de las dificultades que hemos enfrentado como oposición es justamente este tipo de pensamientos, donde se plantea que todo es lo mismo. Acabo de escuchar un elogio sobre cómo actúa el kirchnerismo y una crítica hacia la oposición”.

Inmediatamente, el periodista lo interrumpió con vehemencia para tratarlo de ‘fanático’: “No es un elogio. Los fanáticos no pueden razonar, ese es el problema. No es un elogio, es una ironía”.

Sin embargo, el legislador no se quedó atrás y le devolvió gentilezas: “Los fanáticos no dejan hablar a nadie. Una característica típica de los fanáticos es que hablan mucho tiempo e interrumpen inmediatamente a los demás”. Volviéndose al conductor Jonatan Viale, Iglesias retomó su descargo: “Escuché la palabra cobardía, y me parece que Cambiemos tuvo una gran valentía de tomar un país destruido con una situación económica dificilísima y en condiciones de desigualdad absoluta desde el punto de vista del poder político, ya que el peronismo manejaba diputados, senadores, gobernadores, gran parte de la prensa, el Papa, los sindicatos y los movimientos piqueteros”.

Más peleas

Por otro lado, al ser consultado sobre la no alusión de Macri al Día de la Memoria, Iglesias lo defendió: “Me parece respetuoso y además ha dicho muchas cosas, como que se debe acabar el curro de los derechos humanos, lo cual no me parece una declaración tibia ni cobarde”.

Aunque Viale intentó desviarlo de la tensión inicial con Iglesias, Reato no pudo con su genio: “El tema de la oposición es la dificultad para pensar lo que hicieron mal, lo cual significa que si vuelven a ganar, harán lo mismo. El fanatismo es poner en el otro cosas que no ha dicho. Obviamente es una ironía, pero acá ya la gente confunde. Los fanáticos son tan solemnes”.

“Lo que digo es que el kirchnerismo tiene el trabajo que a la oposición le falta. En vez de hablar tanto, hay que hacer cosas”, señaló y puso como ejemplo la idea de cambiar el feriado del 24 de marzo al 10 de diciembre, para conmemorar el retorno a la democracia. “Tenemos una oposición que habla y cuando le toca gobernar es cobarde”, reiteró.

Sintiéndose aludido, Iglesias volvió a la carga: “¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sabés cuántos proyectos hay para cambiar la fecha de celebración del 24 de marzo al 10 de diciembre presentados por la oposición?”. Al igual que en ocasiones previas, Reato lo interrumpió: “No estoy hablando de proyectos, sino de cacareos. Estoy hablando de cuatro años de gobierno y ni siquiera pudieron cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner”.

“El fanático soy yo, pero hablaste el doble que yo y seguís interrumpiendo”, le espetó Iglesias a un Reato que por encima de su voz le recriminaba: “Sos un fanático a toda prueba”.

Avizorando el caos que podía convertirse el segmento, Jonatan Viale les recordó que estaban en su programa para intercambiar opiniones sin agresiones. “¿Pero cómo voy a hablar con una persona cuyas preguntas son totalmente inútiles?”, respondió el expanelista de Intratables. “Seguí hablando, Reato”, le espetó sarcásticamente el diputado macrista.

Con los ánimos levemente más calmados, Iglesias volvió a su argumentación sobre el traslado del feriado y recordó que en su momento “presentamos varios proyectos de ley para cambiar la fecha al 10 de diciembre y modificar el nombre del CCK, pero no teníamos mayoría en las cámaras y no se podía aprobar nada si no era con apoyo del peronismo”.

Rayando el insulto, Reato no se contuvo: “Un proyecto de ley lo presenta cualquiera, y vos sos el mejor ejemplo. Decían que se tenían que concentrar en otras cosas, pero al final les fue mal, porque económica y socialmente dejaron un país peor que lo que recibieron. Preguntémosle a un economista, ¿o ahora un profesor de Educación Física también sabe de economía?".

Visiblemente molesto, Iglesias le contestó en forma concluyente: “Sos un guarango y un maleducado. Soy diputado nacional y por respeto al más del 50% de mi distrito que votó por mí, no podés decir que cualquiera presenta un proyecto. Si querés presentar uno, te ponés en la fila y ves cuántos votos sacás. La gente que me votó merece un respeto y no las palabras de un guarango y maleducado como vos”.