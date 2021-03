Juntan firmas para que Victoria Donda renuncie y no ocupe más un cargo público

Tras la denuncia de Arminda Banda Oxa, la ex empleada doméstica de Victoria Donda que la acusó de tenerla en negro durante 10 años sin aumentos y de ofrecerle un plan social para no indemnizarla, se inició una petición reclamando que la presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) presente su renuncia y que "no ocupe más un cargo público".

La petición que ya cuenta con miles de firmas se publicó en el sitio Change.org y quienes la impulsan sostienen que Donda "ofrece planes y puestos en la administración pública como si fuera su empresa, porque defiende un espacio político y no los derechos de los ciudadanos como debería".

Además, agregan que Donda debería dejar de ser funcionaria porque "la hemos visto hacerle escándalo a la policía por pedir documentos para prevención del delito" y porque "siendo diputada perjudicaba a su espacio político y sus intereses".

En la petición reclaman que "los funcionarios públicos estén a disposición de todos los ciudadanos y que no limiten su accionar a la ideología".

"No podemos seguir bancando militantes con el sacrificio de todos. No podemos aceptar que los funcionario públicos respalden la ilegalidad; tienen que ser ejemplo estando del lado de la ley y los ciudadanos de bien", completa la petición.

Esta petición esta buena #RenuncieDonda



Gobierno nacional de Argentina: Que Victoria Donda no ocupe nunca más un cargo público. - ¡Firmá la petición! https://t.co/af1FCaMiZ9 a través de @ChangeorgAR — Formosa Libre uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDD4A? (@gasty1982) March 24, 2021

La denuncia de Arminda Banda Oxa

La ex empleada doméstica de la presidenta del INADI denunció a Donda por tenerla 10 años en negro "sin aumentos, aguinaldos ni vacaciones". Además, agregó que la tenía como una empleada multiuso y que le pagaba solo $5.000 por mes.

"Le había pedido por favor a Victoria que me haga la jubilación pero me salió con que no podía. Nunca más me habló. A las dos semanas me llamó ofreciéndome un cargo en el INADI, no sé qué cargo quería darme. Después me ofreció un plan social, pero no contesté", contó Arminda en una entrevista que concedió el domingo.