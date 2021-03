Confesiones, autocríticas y golpes: la entrevista completa a Mauricio Macri

En su primera entrevista en vivo luego de más de cinco años, el expresidente Mauricio Macri lanzó enfáticas críticas contra Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, a la vez que reconoció como uno de sus errores haber facilitado el retorno del kirchnerismo al poder.

Macri participó en una extensa conversación en el programa +Voces, del canal LN+, en donde confesó que se “cuestiona mucha” su responsabilidad por la victoria del Frente de Todos en las elecciones del 2019: “Me cuestiono mucho, especialmente en este último año y tres meses, qué pude haber hecho para evitar que volvamos atrás, porque para mí era muy obvio que eso iba a traer más pobreza y destrucción a los argentinos”.

“Entiendo lo que piensan y trato de buscar una explicación que plasmo en el libro (‘Primer tiempo’). Dí todo lo que pude y pido disculpas todos los días por muchas cosas”, añadió.

De todos modos, Macri rechazó las acusaciones sobre su implicancia en la profundización de la grieta política en la sociedad argentina: “Es una superficialidad, porque la grieta son valores, no son personas. ¿Cómo uno puede sentarse a dialogar con alguien que piensa que hay que soltar a los delincuentes? No entiendo cómo uno puede negociar sobre esas bases”.

“El Instituto Patria es la grieta, que no quiere una sociedad que trabaje dentro de la Constitución nacional. Hoy tenemos un kirchnerismo que ha secuestrado el peronismo desde hace casi 20 años y tiene la decisión de romper el sistema”, resaltó.

El expresidente también hizo referencia a una elocuente frase en su libro que trata a la vicepresidenta como una persona que ‘no está bien’: “No tiene contacto con la realidad y genera su verdad que repite con una fuerza y un liderazgo que logra que un porcentaje de la sociedad termine creyéndole, como sucede con el cinismo del lawfare”.

En ese sentido, al ser consultado sobre la relación entre la líder del Frente de Todos y el actual mandatario argentino, Macri fue categórico: “La que manda es Cristina Fernández, sin ninguna duda. A Alberto no lo sabría definir, pero sé que Argentina está sin rumbo y sin conducción. No tenemos política exterior ni económica, y no tenemos un mensaje claro de qué es lo que quiere este Gobierno que ya está en crisis”.

Si bien sus cuestionamientos hacia el binomio presidencial fueron importantes, el referente de Juntos por el Cambio le dedicó un párrafo crítico al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa: “El acuerdo posible que planteamos en nuestro gobierno, fue un espejismo. Hubo un sector del peronismo con Massa a la cabeza que nos hizo creer que podíamos acordar, pero quedó claro que seguían gobernados por la facción kirchnerista, al igual que los gobernadores peronistas”, con excepción del mandatario cordobés Juan Schiaretti, quien a su criterio “se mantuvo aparte”.

“En el discurso decían que querían acordar con políticas de integración, transparencia y modernización, pero cuando llegó el momento de la verdad, estaban avalando al kirchnerismo”, reiteró.

El fracaso de Cambiemos

Macri hizo un breve repaso sobre algunas de sus autocríticas respecto al gobierno que encabezó entre 2016 y 2019 y que enumeró con lujo detalle en su libro ‘Primer tiempo’. “Una crítica que me hago es no haber puesto el eje en hablar de la herencia recibida, porque aposté todo al entusiasmo y a generar un cambio profundo basado en una nueva era”, apuntó.

De todas formas, tras señalar que “la Argentina tiene un severo problema para afrontar una transformación profunda”, Macri aseguró que “hay muchos intereses corporativos que se oponen a esa transformación, que tienen miedo a abrirse al mundo y a superarse, y lo único que han logrado es que el status quo sea una fábrica permanente de generar nuevos pobres”.

“Avanzamos con algunas mafias teniendo éxito al principio y para que todo el mundo entendiese que el sistema mafioso no iba más, pero en un momento esas mafias pudieron más que nosotros. Tuvimos una debilidad absoluta desde el primer día”, argumentó.

Por ende, el referente de Juntos por el Cambio sostuvo que el país está atravesando “un camino de aprendizaje final donde queda en evidencia el fracaso del populismo”, y espera que la gestión de Alberto Fernández “sea el último Gobierno populista de nuestra historia” para “que vengan 20 años de crecimiento”.

Al ser consultado sobre una frase que dijo en 2017 respecto a que ‘consideraría un fracaso si su sucesor fuera un presidente populista’, lo cual finalmente ocurrió, Macri respondió enfáticamente: “Por supuesto que fracasé. No trabajé cuatro años dejando la vida por este país para que volvamos atrás”. Sin embargo, añadió que “debemos entender que la historia es caprichosa y de golpe das dos pasos para adelante y uno hacia atrás para después volver a dar decenas de pasos hacia adelante”.

Otros errores que Macri reconoció en la entrevista a LN+ fueron las fallas en las proyecciones de inflación y la falta de “un foco más claro al principio” de la gestión en materia económica, aunque defendió su decisión de aumentar las tarifas argumentando el enorme déficit fiscal heredado.

Por otra parte, el líder del PRO se mostró dispuesto a trabajar con todos los referentes de Juntos por el Cambio para ganar terreno de cara a los próximos comicios: “Somos el cambio o no somos nada. La transformación que comenzó en 2015-2019 va a retomarse en el 2023, y será todo distinto, porque con esta crisis dolorosa vamos a aprender a ser mejores todos los días”.

“La prioridad del próximo gobierno tiene que ser darle empleo a los argentinos, y para ello la Argentina tiene que tener moneda, terminar con la inflación, tener leyes laborales modernas e impuestos que se puedan pagar, todas cosas que hoy el país no tiene”, subrayó.

Las causas judiciales en su contra

“Tengo clarísimo que Cristina me quiere preso, pero estoy muy tranquilo porque sé que en mi gobierno no hubo problemas de transparencia”, aclaró el exmandatario.

Al ser consultado sobre algunas investigaciones judiciales que lo involucran directa o indirectamente, Macri se mantuvo apacible al explicar los hechos y atribuyó las "más de 200 causas" en su contra a operaciones orquestadas desde el kirchnerismo.

Una de las causas emblemáticas que afectan a su familia es la de los parques eólicos: “En la primera tanda, la empresa de mi familia perdió todas las licitaciones a las que se presentó, mientras que en la segunda ganó algunas pero justo en ese momento saltó el ataque salvaje de la fiscal (Gabriela) Boquín con el invento de los 70.000 millones del Correo (Argentino), por lo que mis hermanos decidieron vender los proyectos ante el nivel agresivo del kirchnerismo”.

Incluso aseguró que “muchos de mis amigos vendieron sus empresas para evitar conflictos”, lo que a su criterio terminó “perjudicándolos”.

Quizás la causa judicial que más complica a los Macri es justamente la del Correo Argentino, donde quedó expuesta una oscura trama de idas y vueltas entre el grupo familiar del expresidente y el kirchnerismo. “Ni yo ni mi familia defraudamos al Estado. Mi padre construyó una planta para operar paquetería y un día Néstor Kirchner decidió sacarle la concesión porque yo empecé a participar en política. Él le dijo a mi padre: ‘Si tu hijo no se presenta y no molesta, no te hacemos nada’, pero yo le dije que no iba a tener esta conversación", señaló.

“Luego se retomó una guerra con una militante como Boquín que usa argumentos totalmente contrarios cuando defiende a Cristóbal López en la causa Oil”, refirió Macri respecto al rol de la cuestionada fiscal en la causa judicial que tiene al exempresario kirchnerista involucrado en una millonaria evasión impositiva.

Candidaturas: ¿no 2021, sí 2023?

"No voy a ser candidato este año", aseguró Macri en referencia a los rumores que lo catapultaban como posible integrante de alguna lista electoral para diputados nacionales dentro de Juntos por el Cambio.

Ante la consulta sobre si competirá para las presidenciales del año 2023, el exmandatario evadió una respuesta directa y pidió enfocarse en otros temas: "Es importante que el árbol no nos tape el bosque, que hoy es defender la institucionalidad y las libertades de nuestro país".

"La democracia está en peligro", añadió.

Por otro lado, Macri señaló que el denominado "peronismo republicano ya forma parte de Juntos por el Cambio" y alabó a su excompañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, a quien calificó como "un patriota que apostó a mejorar el futuro de los argentinos y se animó enfrentarse a la facción kirchnerista que sometió al peronismo", pero reconoció que la mayor parte de ese grupo "hasta ahora no se hace presente".

El blooper en Zoom

Una de las más recientes polémicas en la política argentina fue la extraña presentación de Macri en una videoconferencia organizada por Juntos por el Cambio en la que apareció sentado en su cama junto a su esposa Juliana Awada, por lo cual fue duramente criticado en el kirchnerismo.

Incluso el presidente Alberto Fernández chicaneó a su antecesor en el cargo: "Quienes nos piden autocrítica por zoom y desde la cama le han causado un enorme daño a la Argentina favoreciendo la especulación financiera. Nosotros tenemos un proyecto integrador, federal, de producción y trabajo", y subrayó que asumió el gobierno con "un país en terapia intensiva" al que después hubo que sumar una pandemia.

Macri explicó el motivo por el que apareció de entrecasa durante la videollamada: “Como me dicen mis hijas, siempre trato de hacer multitasking (varias cosas a la misma vez), y hace más de treinta años tomé la costumbre de hacer gimnasia temprano en la mañana”.

“La ventaja del zoom es que vuelvo de gimnasia y mientras hago una videoconferencia voy preparándome para la segunda actividad. Por eso estaba en mi cuarto vistiéndome mientras hablaba, y mi mujer se encontraba vestida en su cama porque se levantó a hacerle el desayuno a Antonia y llevarla al colegio”, argumentó.

Cabe recordar que la captura de pantalla fue filtrada por el entorno de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien salió a reconocer el hecho pero descartó cualquier tipo de intencionalidad. "Me parece que fue un error involuntario de alguien del equipo de prensa, no le doy otra categoría que esa", dijo la exministra de Seguridad.