Impuesto a la riqueza: esperan una catarata de demandas para no pagarlo

Antes de que se conociera el fallo de la jueza federal Cecilia Gilardi en el que le ordenó a la AFIP que no le cobre el impuesto a la riqueza al empresario de Globant Alejandro Scannapieco, el 70% de quienes deben pagar el impuesto ya tenían pensado recurrir a la justicia para evitar hacer el "aporte solidario". Este antecedente elevaría aún más ese número.

Desde la AFIP anticiparon que apelarán la medida y todas las que surjan en un futuro. "Hubo una cautelar. Entre las 13.000 personas alcanzadas, seis contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones presentaron amparos contra el aporte solidario y extraordinario. Uno de ellos obtuvo una decisión favorable", indicaron desde el ente recaudador. Se espera que la catarata de judicializaciones surja después del 30 de marzo, día en que finaliza el plazo para que las personas físicas presenten sus declaraciones juradas.

Según consigna La Nación, el fallo podría generar que los contribuyentes cambien de decisión, ya que "algunos le tenían mucho miedo de que la Justicia no sea independiente". Otros aventuraron que los mismos jueces se verán "más confiados en sus sentencias".

La estrategia de los tributaristas y abogados para litigar contra el Gobierno es presentar el argumento de la confiscatoriedad. "Las pruebas de confiscatoriedad ratifican de forma manifiesta que el impuesto al aporte solidario genera una absorción de características inéditas y sin precedentes sobre la renta y el patrimonio", explicó César Litvin.

Lo mismo consideró Iván Sasovsky, quien indicó que incluso hay situaciones en las que los contribuyentes no tienen el dinero para pagar el impuesto porque sus patrimonios no son líquidos, como es el caso de poseer una empresa. "Confiscatorio es que el flujo que me genera ese bien no es suficiente para abonar los impuestos que recaen sobre ese mismo bien. Como no alcanza, el contribuyente tiene que desprenderse del patrimonio para poder afrontar el costo", explicó el letrado.

Desde la AFIP aseguran que la mayoría de los contribuyentes alcanzados ya presentaron sus declaraciones juradas y pagaron el tributo correspondiente y que fueron unos pocos los que presentaron medidas cautelares. Sin embargo, otra estrategia de los tributaristas consiste en "pagar para después pedir la devolución". De esta manera, si la Justicia finalmente falla en contra de sus intereses, no deberán pagar el impuesto con la recarga por no haberlo abonado a tiempo.

"Si los montos no son muy elevados, el contribuyente prefiere pagar el impuesto y después pedir su devolución. Obviamente que el fisco va a decir que no, pero esa persona puede ir al Tribunal Fiscal de la Nación y así transitar las siguientes instancias, donde la AFIP irá apelando hasta que resuelva la Corte. Si falla en contra, no corren intereses ni multa, solo gastos del juicio. Pero, si lo hace a favor, la AFIP deberá devolver el dinero al contribuyente con una tasa del 2,58% mensual en su beneficio", explicó Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios.

En detalle, el aporte prevé un pago por única vez para aquellos patrimonios de personas físicas que superen los $200 millones. Las alícuotas varían entre 2% y 3,5% para los bienes que se radican dentro del país, y de 3% a 5,25% para aquellos que se encuentran en el extranjero.

"Nadie esperaba contar con este antecedente antes del vencimiento. La mayoría de las acciones surgen después, cuando se solicita una medida cautelar para explicar por qué no pagás y lograr que ese estado se mantenga. El amparo es una medida excepcional, tiene una fuerza mayor que se haya usado esa figura", cerró Sasovsky .