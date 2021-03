Daniel Vila liquidó a Macri por su denuncia en Primer Tiempo: "Nunca le gustó trabajar ni levantarse temprano"

El recientemente publicado libro del expresidente Mauricio Macri dedica algunas líneas al empresario de medios Daniel Vila, donde lo tilda de "el clásico exponente del círculo rojo que considera que la ley debe aplicarse a todos los demás menos a sí mismo", por lo que el accionista mayoritario del Grupo América salió al cruce de las críticas y aseguró que a Macri "nunca le gustó levantarse temprano".

"En vez de escribir y explicar su gestión debería dedicarse a trabajar", dijo Vila como respuesta a las críticas que el exmandatario realizó en su libro Primer Tiempo. En los textos, Macri acusa al empresario mendocino de intentar quedarse con una frecuencia radiofónica “sin pagar”, en relación a un conflicto legal entre el Estado Nacional y la empresa Supercanal Arlink.

Para Vila, las críticas de Macri se deben a que no fue “una persona que se haya allanado fácilmente a sus presiones”. En diálogo con Infobae, el empresario habló sobre la mención que el libro Primer Tiempo hace sobre él y explicó porque cree que el expresidente lo cataloga como uno de los empresarios “más complicados del rubro”.

"El hecho de que te mencione un ex presidente de alguna manera te pone en una situación diferente al resto. En este caso no fue una mención positiva, pero es su opinión", comenzó diciendo Vila ,quien se refirió a su calificación de empresario "complicado". "Tal vez fue porque no fui una persona que se haya allanado fácilmente a sus presiones. Hay empresarios que fueron más complacientes, yo no lo fui", aseguró.

La denuncia de Macri hacia Vila guarda relación con un conflicto por el espectro radioeléctrico del que el empresario dio su versión. "Nosotros ganamos la licitación pero había que pagar en dólares. Teníamos depositados los pesos en el Banco Central, pero por aquel entonces no te liquidaba los dólares. Por eso el mismo gobierno de CFK nos desadjudica el espectro. Nosotros recurrimos a la Justicia y logramos una cautelar que le ordenaba al Estado no disponer de ese espacio".

"Me pidió que desistiera de la cautelar. Le dije que no podía pero que si me daba su palabra de que iba a respetar la indisposición del espectro hasta que yo pudiera vender mi empresa se lo iba a entregar. Le di el desistimiento y él lo presentó, faltando a su palabra. La cautelar se mantuvo vigente y parece que eso lo molestó bastante. Intentó presionarme con una denuncia penal que presentó el por entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad", explicó Vila.

Consultado por el accionar de Macri, Vila calificó de al expresidente de no tener palabra. "Supongo que es un hábito en él no cumplir con su palabra. Cuando presentó la denuncia yo desistí de la media y él pudo disponer del espectro. Entonces él mandó a desistir de la denuncia, algo que no se puede hacer en el fuero penal, con lo cual quedó consumada la extorsión", detalló el empresario.

"No se me ocurriría pedirle explicaciones. Él es grande y sabrá por qué lo hace. En vez de escribir y explicar su gestión debería dedicarse a trabajar, nunca le gustó levantarse temprano. La verdad tuvo una enorme oportunidad y la desaprovechó porque no le gusta trabajar. Es muy difícil que después de eso la sociedad te dé otra oportunidad", finalizó Vila tras conocer la denuncia y las críticas de Mauricio Macri contra él en su libro Primer Tiempo.