Alfredo Cornejo, sobre el libro de Macri: "El segundo tiempo debe ser con otros jugadores"

Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), relativizó hoy una posible candidatura de Mauricio Macri para las elecciones presidenciales de 2023 por la alianza Juntos por el Cambio al considerar que "si hay segundo tiempo tiene que haber nuevos jugadores".



"En el 2023, no creo que Macri vaya a ser candidato. Si el título del libro (Primer Tiempo) genera conjeturas, yo diría categóricamente que en el segundo tiempo tiene que haber nuevos jugadores, tiene que haber cambios”, señaló Cornejo en declaraciones a radio Continental.



De esta forma, el titular de la UCR se refirió al libro presentado esta semana por el expresidente Macri en el que repasa los cuatro años de su presidencia y conjetura un posible regreso de Juntos por el Cambio al gobierno en 2023.





“Me parece bien que un presidente escriba su experiencia en el gobierno. Cómo lo vivió nos sirve al resto de la coalición. Categóricamente, no lo veo como un lanzamiento electoral. Lo tomo como una contribución”, dijo el diputado nacional.



Además, el exgobernador mendocino observó que en su libro Macri, “responsabiliza a algunos terceros por cosas que no funcionaron”.



En esa línea, cuestionó el capítulo que el expresidente le dedica al secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano.



“Si bien Moyano no contribuye, no creo que sea solo su responsabilidad. Hay responsabilidades compartidas”, señaló el dirigente radical.





En otra parte de la entrevista, el diputado se refirió a las elecciones internas en la UCR y manifestó: “Tengo una visión un poco ambigua, me enorgullece que haya elecciones internas, pero esa competencia saca trapitos al sol”.



Al respecto, Cornejo destacó que “el radicalismo está compitiendo en casi todas las provincias y no ha habido inconvenientes”.