Crece el conflicto en el PJ por las elecciones internas

Aunque claramente lidera al peronismo a nivel provincial, La Cámpora no logra apagar un conflicto con grupos de dirigentes que pretenden disputarle en elecciones el control del partido en cuatro departamentos.

Tal como contó MDZ, en Guaymallén, San Martín, General Alvear y Malargüe, se presentaron listas opositoras a "Ser mejores", el armado con intendentes justicialistas que le permitió a Anabel Fernández Sagasti convertirse en la presidenta del PJ.

En consecuencia, en estos departamentos debería haber comicios para definir quiénes manejarán el justicialismo. Pero la Junta Electoral interna, la semana pasada, pospuso por segunda vez la elección, que estaba prevista para el 21 de este mes.

Una vez más, por "razones sanitarias", la Junta Electoral que controlan La Cámpora y Carlos Ciurca votó como fecha para la votación el próximo 20 de junio. Esto ha generado quejas y reacciones de parte de la oposición partidaria, que cree que la intención de la cúpula del PJ es "dilatar y diluir" la resistencia, para que no se vote nunca.

Uno de estos planteos se oficializó el fin de semana. El apoderado de la lista opositora de Guaymallén, Jorge Vicchi, presentó una impugnación contra la resolución de la Junta Electoral (número 35) que había dispuesto que se vote el 20 de junio.

Según Vicchi, un dirigente que ha sido funcionario de la Inspección General de Seguridad en el pasado, hay "vicios groseros" en la resolución 35, formales y de fondo. "Hay miembros de la Junta Electoral que se expresan a favor y otros en contra, pero no se determina a favor de qué, o en contra de qué se han expedido", dice el escrito del apoderado partidario.

La reunión de la Junta Electoral del PJ fue virtual y, según Vicchi, tuvo graves irrregularidades. "Uno de los apoderados de la junta estaba manifestando su desacuerdo con la reunión y se cortó abruptamente la transmisión de la misma por la plataforma Zoom para todos los miembros", sostiene el dirigente.

Pero también hay cuestionamientos de fondo. Vicchi contradice el fundamento sanitario, basado en que la campaña de vacunación contra el covid-19 ha llegado a pocas personas y que por eso no se puede votar este mes.

Se apoya para ello en las decisiones del gobernador Rodolfo Suarez de "abrir la actividad económica", permitir las reuniones en espacios abiertos y cerrados e incluso habilitar el dictado de clases presenciales en las escuelas.

Vicchi es apoderado de la lista "Gesta Justicialista", que tiene como líder provincial al médico Jorge Pujol. Pujol intentó armar una opción provincial a la nómina de Fernández Sagasti, pero no lo consiguió. Lo que no significa que no haya focos de resistencia a La Cámpora en Guaymallén y otros departamentos.

Los cuatro departamentos en los que hay opositores votaron en contra de llevar las elecciones al 20 de junio. Y en uno de ellos, la confrontación tiene condimentos especiales, porque los opositores son competitivos.

Se trata de San Martín. El candidato a presidente departamental por La Cámpora es Jorge Tanús, quien fue candidato a vicegobernador de Fernández Sagasti en 2019.

Tanús hizo una alianza con el ex intendente Jorge Giménez, de quien había sido un adversario en pasado. Sin embargo, parte del entorno de Giménez se opuso y decidió enfrentar a ambos.

Bartolomé Robles, quien fuera presidente del Concejo Deliberante en la era Giménez y hoy es senador provincial, fue uno de los que se negó al arreglo y formó una lista para enfrentar a Tanús. Esta lista lleva como candidato a presidente a un ex funcionario municipal de Gimenez: Sergio Tussedu.

Incluso en San Martín hay una tercera lista, que lleva como candidato a presidente del Consejo departamental del PJ a Carlos Coqui Morales.