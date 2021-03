La pelea entre Angelici y Nosiglia, el atractivo de la interna de la UCR porteña

La UCR porteña va el domingo a elecciones internas para definir a sus nuevas autoridades en las comunas de la ciudad, una disputa que enfrenta a tres sectores, dos de ellos encolumnados detrás del senador Martín Lousteau, y un tercero enfrentado al senador nacional. Donde lo más importante es la pelea de fondo entre Enrique Nosiglia y Daniel Angelici, con cuentas pendientes después de la derrota de este en Boca Juniors. Hasta ese momento eran aliados pero el Coti decidió a último momento retirarle el apoyo a la lista angelicista y el Tano no perdona.

Los primeros anotados para competir son los integrantes del oficialismo partidario que conduce Nosiglia. Cuenta con el aval de Rafael Pascual, el diputado nacional Emiliano Yacobitti y la estructura de la Franja Morada. En la vereda de enfrente está la agrupación "Radicales por Argentina" que conduce el ex presidente de Boca Daniel Angelici, acompañado por los el ex funcionario Martín Ocampo, el legislador Ariel Álvarez Palma y el ex defensor adjunto de la Ciudad José Palmiotti. La tercera lista, con menos chances, es liderada por el diputado Facundo Suárez Lastra, Jesús Rodríguez y Luis Brandoni.

Las dos listas más competitivas apoyan el liderazgo del senador Martín Lousteau en el distrito (que tiene su propia agrupación, Evolución, al margen de esta disputa) y por eso la pelea será solo para ver quién se queda con el control partidario en cada comuna, y ubicar más delegados al Comité porteño, quienes luego deberán elegir al presidente del distrito, cargo al que aspira el ex presidente de Boca y amigo de Mauricio Macri.

La UCR elegirá 9 delegados por comuna: 130, por las 15 comunas de la Ciudad, aunque habrá competencia en 14. La única en la que no habrá internas entre Angelici y Nosiglia es la que agrupa los barrios de Balvanera y San Cristóbal.

Se anticipa que la elección será inédita, fundamentalmente por dos situaciones: la primera es que, luego de 20 años, se volverá a votar 14 de las 15 comunas porteñas. Y el otro elemento, que se conoció recientemente, es que se presume que habrá una participación récord de más de 25.000 afiliados, entusiasmados por la paridad del resultado cordobés y la simultaneidad con la competencia interna en provincia de Buenos Aires.

Los conocedores del padrón partidario porteño pronostican que la lista de Nosiglia va a obtener más delegados que la de Angelici, quien va “escondido” en la lista de convencionales locales. El binguero apuesta a ganar en la comuna de la zona de la Boca por su paso por la institución xeneise. Todo parece indicar que la pelea interna es sólo por una vendetta y finalmente van a negociar Coti y el Tano el nombre del próximo titular de la UCR porteña. Por eso, Lousteau este fin de semana pondrá todas sus energías en la interna radical de la provincia de Buenos Aires.