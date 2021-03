Gildo Insfrán se niega a permitir la libre circulación de personas

Un juzgado federal ordenó hoy al gobierno de Formosa que adecúe el protocolo de ingreso por la Covid 19 para garantizar la "libre circulación interjurisdiccional" en base a lo establecido por el decreto presidencial sobre la materia, pero el Gobierno provincial adelantó que la resolución será apelada por la Fiscalía de Estado del distrito.



La decisión fue de la jueza federal de Formosa María Belén López Mace, quien hizo lugar parcialmente a un habeas corpus colectivo presentado por el titular del bloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff; y el presidente de la UCR de Formosa, Martín Hernández, en representación de seis formoseños, según el fallo al que tuvo acceso Télam.



La magistrada ordenó además que la Provincia disponga de aislamientos preventivos sólo para los casos en que esa norma dictada por el Ejecutivo nacional así lo autorice.



No obstante, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, aseguró que la Provincia apelará esta decisión, al entender que tiene "la potestad para definir las políticas sanitarias", una facultad que "no es delegable al Poder Ejecutivo Nacional".



El funcionario consignó este mediodía, al dar a conocer el parte diario sobre la situación sanitaria provincial, que la Fiscalía de Estado "trabaja en una apelación" a este fallo judicial.



La magistrada requirió a "la Provincia de Formosa y/o Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, que en un plazo de 72 horas proceda a dictar y/o adecuar su protocolo de ingreso al territorio provincial garantizando la libre circulación interjurisdiccional, conforme los parámetros establecidos en el DNU Nº 168/21"



También hizo saber a "la Provincia de Formosa y/o Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 que en un plazo de 72 horas deberá verificar en el colectivo de personas que se encuentran cumpliendo el aislamiento con motivo de su ingreso a la provincia de los supuestos del art. 3º DNU 168/21 en los términos expuestos en la presente resolución, caso contrario deberá hacer cesar el aislamiento".



Por último, dispuso que se arbitren los medios necesarios para que una de las ciudadanas aisladas, Emilse Erico, sea vacunada mañana contra el coronavirus "conforme el calendario de vacunación a adultos mayores residentes en la ciudad de Formosa".



"Se advierte que actualmente los protocolos vigentes y dictados oportunamente por la provincia de Formosa para el control del ingreso interjurisdiccional, no se ajustan a la normativa nacional", afirmó en el fallo.



La jueza ratificó la competencia de la justicia federal en el tema al recordar que ya se manifestaron al respecto la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia y la Cámara Federal de Casación Penal.



Al argumentar sobre la decisión tomada, la magistrada sostuvo que la provincia debe dictar un nuevo protocolo que se adecúe al decreto nacional, "a los derechos allí resguardados", y que disponga aislamientos" sólo para los casos que la propia norma ejecutiva autoriza", porque "lo contrario significaría una vulneración de garantías constitucionales y convencionales"



La Fiscalía de Estado de Formosa había pedido rechazar por "inadmisible" la acción de Habeas Corpus y calificó de "antojadizos y caprichosos" los planteos de los denunciantes.



Por su parte, Naidenoff destacó hoy el fallo judicial al afirmar que de esta forma, la provincia "vuelve a ser parte de la Argentina".



"La Justicia nos dio la razón. La libre circulación entre provincias y el ingreso a Formosa deben estar garantizados, sin aislamientos compulsivos. (El gobernador Gildo) Insfrán tiene 72 horas para adecuar el protocolo y cumplir los parámetros del DNU 168/2021", expresó el senador radical este mediodía desde su cuenta oficial de la red social Twitter.