Sputnik V: sólo dieron turnos hasta hoy y crece la incertidumbre

Se acabó lo que se daba: sólo hasta hoy se extienden los turnos dados en Mendoza para recibir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.

Para mañana, no hay personas citadas, porque no hay más vacunas. Salvo en un par de lugares de la provincia, se atenderán eventualmente a quienes hoy no hayan podido ir a los centros de vacunación por alguna razón.

Los "saldos" que se apliquen entre hoy y el viernes, tanto de la vacuna rusa como las de los laboratorios Sinopharm y AstraZeneca, representarán la última actividad programada del operativo de vacunación provincial.

¿Cómo se sigue? No se sabe. Depende del avión que partió a Moscú a buscar nuevas dosis.

"Estamos terminando el stock mañana jueves y después solamente quedarían vacunas Sputnik para los que han estado ausentes", reconoció anoche a MDZ la subsecretaria de Planificación del Ministerio de Salud, Mariana Álvarez.

La funcionaria indicó que este jueves se hará un recuento fino de lo que pueda quedar, pero lo cierto es que no hay ninguna certeza de cómo seguirá la vacunación.

El viernes habrá una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que reúne a los ministros de salud de todas las provincias. El Gobierno espera recibir allí pistas nacionales de cómo se continuará. Tanto respecto de las vacunas que la Nación salió a buscar a Rusia, como de las chinas, que empezarían a llegar al país la semana que viene.

Este "corte" del operativo vacunatorio en Mendoza no es definitivo. Pero, en el caso de los adultos mayores, deja a más del 50 por ciento esperando la vacuna. De 112.000 mayores de 70 años que sacaron el turno, menos de 50.000 alcanzaron a recibir la inoculación.

Para la segunda dosis de la Sputnik V, que es diferente a la primera, el panorama es más restrictivo aún: Álvarez confirmó que la "reserva" de la provincia es de apenas de 15.000 dosis. Las empezarán a colocar a parte de la población cuando haya pasado un mes de que le dieron la primera.

Además, hay una franja etaria condenada a esperar más todavía. Se trata de quienes tienen entre 60 y 70 años. Por cuestiones de riesgo, la Provincia tiene decidido seguir priorizando a los mayores de 70, cuando lleguen más vacunas.

Los mayores de 60 no aparecen todavía en el radar. Ya sea porque no hay dosis suficientes (Sputnik V) o porque las que llegarán no se pueden aplicar a personas de esta edad (Sinopharm).

La próxima etapa de la vacunación se va a activar "apenas recibamos noticias de las vacunas", prometen en el Ministerio de Salud. El objetivo principal será llegar a los cerca de 60.000 mendocinos mayores de 70 que siguen esperando un pinchazo que los haga temerle un poco menos a la segunda ola del covid-19.