M. no es la única: hay más de 1.500 chicos desaparecidos

El caso de M. tuvo en vilo al país durante tres días. La noticia de su aparición con vida fue un bálsamo para todos. Por primera vez en mucho tiempo tres fuerzas de seguridad, tres ministros trabajaron sin chicanas con el único fin de encontrar a la pequeña.

Fue un llamado al 911 el que alertó la presencia en Luján del hombre que en su bicicleta trasladó todos estos días a la niña. Inmediatamente quedó detenido por la policía bonaerense y Maia fue puesta a resguardo.

Alerta Sofía con su línea 134 y la publicación de las fotos fueron esenciales para dar con el paradero. Será ahora tarea de la justicia indagar en lo ocurrido, en las condiciones en que se encuentra la menor y en el estado mental del imputado.

No es un caso aislado. Día tras día hay casos como este que no se dan a conocer públicamente pero existen. El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (RNIPME) se creó en 2003 por la Ley 25746 y funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Asuntos Registrales. Según las últimas estadísticas más de 1500 niños, niñas y adolescentes están desaparecidos en el listado de búsqueda de paradero. Está habilitada la línea 142.

Pero además, Argentina hoy tiene una gran cantidad niños en situación de calle con la vulnerabilidad que ello implica, sin techo, sin comida, sin educación. Es un problema social que se agravó sobre todo el último año cuando miles de personas perdieron su trabajo y se vieron reducidas a lo peor que puede pasarle a un ser humano “ser invisibles” y pasar al olvido.

Es imborrable la frase que utilizó días atrás la pareja de la mamá de M. cuando manifestó durante el programa +Info por LN+ que hace un año perdió el trabajo y quedó en situación de calle. Dijo que “el IFE no se lo dan a los que menos tienen, a mi no me lo dieron sino podría haber alquilado un lugar para vivir”. La foto de esos retazos de tela que hacían las veces de carpa terminó de exponer la dura vida de estas personas y mostró al país la cruda realidad que viven muchos Argentinos olvidados.

Mientras la política y los medios agrandan la grieta, las calles nos invitan a ver lo que de verdad ocurre. Las Maia de la vida son muchas, pero evidentemente para el poder de turno las prioridades son otras como la de incidir en los asuntos de la justicia. Tema totalmente ajeno a las necesidades de la gente.

Pero parece que la sociedad ya se acostumbró a este problema que como un fantasma que se agiganta, nos acompaña desde hace décadas. Dentro de unos días la noticia se esfumará de los medios y volverá a ser invisible.

La policía ya hizo su parte, la justicia tuvo y tendrá su tarea, pero la política, esa a la que la sociedad le demanda respuestas:¿Encontrará una salida a la alarmante situación social ? ¿Será capaz de garantizarle a esos menores que duermen día tras día en las calles las condiciones mínimas que exigen la Constitución Nacional y los tratados internacionales?