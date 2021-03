La fulminante denuncia del libro de Macri contra Daniel Vila y Jorge Fontevecchia

La presentación del libro de Mauricio Macri ha generado expectativas en el mundo político y parte de la sociedad. En los últimos días han salido a la luz algunos fragmentos del texto y entre ellos se destaca una crítica puntual al empresario mendocino Daniel Vila y al dueño de Perfil Jorge Fontevecchia.

"Vila es el clásico exponente del círculo rojo que considera que la ley debe aplicarse a todos los demás menos a sí mismo", sentencia Mauricio Macri en referencia al dueño del Grupo América. Incluso, lo acusó de tener una frecuencia por la que no pagó y que se negó a devolverla a sus verdaderos dueños: los argentinos.

"¿Cómo no reaccionar cuando alguien se queda con una frecuencia sin pagar, no la devuelve a los argentinos -que son sus dueños- y encima termina interponiendo un recurso de amparo ante un juez para no pagar una deuda cercana a los 500 millones de dólares?", expresa Macri en su libro.

En concreto, hace referencia a que en 2017 se presionó a Vila para que entregara al Estado las frecuencias radioeléctricas correspondientes a Supercanal Arlink ya que desde Casa Rosada aseguraban que la empresa nunca había pagado la adjudicación.

Pero Macri también dedica una dura apreciación sobre otro dueño de medios: Jorge Fontevecchia. "Su ego suele estar muy por encima de sus capacidades", aseveró Macri. "Otra situación para destacar fue la relación que mantuvimos con Jorge Fontevecchia. A través de sus medios, Fontevecchia siempre mantuvo una obsesión perversa con mi familia y conmigo, en particular desde mi ingreso a la política. Su ego suele estar muy por encima de sus capacidades", remarca.