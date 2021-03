Empresarios mendocinos se unen para buscar soluciones ante la crisis

Mendoza está estancada. Hace 10 años que la economía crece solo al 0,3% anual en promedio, pero en 2020 la caída fue de casi el 9%. Lo peor, es que también hace una década que no se generan empleos en la actividad privada y, para tener un marco de comparación, el nivel de exportaciones también se estancó. Con una matriz productiva en tensión, las salidas parecen complejas.

Ahora las distintas cámaras empresarias de Mendoza buscan retomar el activismo para buscar soluciones en común. Por eso presentarán la "Mesa de la Producción y Empleo de Mendoza". Esa organización estará integrada por referentes de la actividad privada. Justamente surge con la idea de tener una voz unificada y generar iniciativas desde ese sector, de recuperar el "activismo" empresarial.

El gobernador impulsó el Consejo Económico Social, del que también son parte los empresarios y referentes sociales. Pero el peso que los referentes "extra Estado" tienen es bajo: entre más de 80 personas, solo 2 representan a las Cámaras Empresarias y esa es una crítica que hacen. Como ejemplo negativo del debut del Consejo creado por el Gobierno mencionan la reforma de la Constitución, con lo que están de acuerdo pero no en la forma de la consulta: acotada y con tiempos exprés.

Justamente hay una tensión invisible entre la política y el empresariado, potenciada por la crisis y las salidas epidérmicas que se hallaron, como la suba de impuestos. "Hay muchos temas que se tratan y dicen en las elecciones, pero luego se diluyen. Hay mucha decepción, empresas que se van. Pero nosotros apostamos a quedarnos, hacer autocrítica y buscar soluciones", explicó Mauricio Badaloni, de la Unión Comercial de Mendoza. La Mesa creada por los empresarios podría llevar propuestas al propio Estado.

Unión empresaria

Entre otros organismos, en la Mesa de la Producción están el Consejo Empresario Mendocino, la Federación Económica, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, la UCIM, la Unión Industrial, AEM y la Asociación Cristiana de Empresarios, y hay referentes de todos los departamentos. Unificar criterios fue, justamente, uno de los puntos más complejos. Es que hasta ahora, explican, había energías dispersas e iniciativas desperdigadas.

Entre los temas de la agenda urgente que tienen delineados están la matriz productiva, la generación de empleo y la educación. "La política invierte mucho tiempo y recursos, pero no aplica. Nosotros hemos cometido errores por falta de participación, por tener posiciones diversas y no unirse. Nosotros queremos jugar el partido. Pero esto no es blanco o negro sino poner sobre la mesa los problemas que tiene la producción y los ciudadanos. Creemos que los mendocinos se sienten identificados con lo que pensamos y la búsqueda de soluciones. Nosotros no queremos dar cátedra, sino aportar con la cabeza gacha, aprendiendo de los errores", aseguró Badaloni.