Segunda ola: Najul cargó contra Vizzotti por la falta de precisiones

Este miércoles, en la reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, su vicepresidenta la mendocina Claudia Najul, cargó con firmeza ante lo que considera la falta de precisiones del Gobierno ante la segunda ola de contagios de covid-19. “Pedimos que la ministra Vizzotti venga al Congreso, que explique cómo vamos a enfrentar de manera inteligente y eficaz la segunda ola de contagios sin caer en una parva de restricciones que sabemos que es económicamente insoportable y sanitariamente poco eficaz”, indicó la diputada.

Claudia Najul.

“Lo venimos diciendo hace casi un año, tenemos que testear más y mejor, es la única manera de aplicar restricciones de manera inteligente y en base a información confiable. Por eso, aprovechando la experiencia del 2020, lo que ha sucedido en Europa con la segunda ola, y lo que está siendo la campaña de vacunación, necesitamos del Gobierno más reacción, mejor estrategia y menos malvinización del virus”, señaló la mendocina.

En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se debatieron además temas relacionados con las sanciones anti dopaje en el ámbito deportivo. En este sentido, se acordó la adecuación de la ley argentina a los lineamientos dispuestos por el Comité Olímpico Internacional en cuanto a la extensión de las sanciones, las responsabilidades de los terceros involucrados y el abordaje de situaciones que involucren a niños, niñas y adolescentes.

“El año pasado fue noticia un deportista que pese a desempeñarse en un deporte individual no podía entrenar por las restricciones de cuarentena, que este año que además es olímpico, a miles de deportistas argentinos de alto rendimiento los deje fuera de sus rutinas de entrenamiento un conjunto de restricciones sin mucha lógica, sería caer dos veces en la necedad de un Gobierno que no solo no aprende de lo que pasa seis meses antes en Europa, sino que no está internalizando la propia experiencia de la primera ola en Argentina para tomar medidas sin tan alto costo social y con más eficaz impacto sanitario”, finalizó Najul.