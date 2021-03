El fuerte cruce de Ofelia Fernández con quienes la cuestionaban

La legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández mantuvo un fuerte cruce con varios usuarios que la cuestionaban en redes sociales luego de publicar un tuit quejándose porque las ecobicis de la Ciudad de Buenos Aires dejarán de ser gratuitas.

"Las ecobicis a las que le pusieron publicidad de Itaú para mantener gratis empiezan a ser pagas. Hacerle favores a los bancos y cagar a la gente, Larreta style", fue el mensaje inicial que publicó Fernández en su cuenta de Twitter.

Los cuestionamientos contra la legisladora porteña no tardaron en aparecer y la diputada no se aguantó las agresiones y salió a contestar a quienes la atacaban.

"Sé que te debe doler mucho asumirlo pero lo mío también fue una elección. La gente me votó, no me metí por la ventana. Besos Sergio, ojalá consigas un termotanque de neuronas para tus próximos tuits", fue la polémica respuesta con la que legisladora contestó uno de los ataques que recibió.

Otro usuario de Twitter se sumó a la discusión y criticó a Fernández por su forma de contestar. "También las pocas neuronas que te quedan a vos Ofe, las estás perdiendo por el faso. Largalo que hace mal", la chicaneó.

La legisladora porteña no la dejó pasar y escribió otra polémica respuesta para quien la atacaba. "Prefiero fumar porro que a boludos como vos", se defendió Fernández.

Tras los fuertes cruces que mantuvo con quienes la cuestionaban, la legisladora porteña decidió restringir los comentarios a sus tuits para evitar seguir recibiendo ataques.