Alfredo Cornejo acusó a otro exgobernador de "embarrar la cancha"

El exgobernador Alfredo Cornejo se metió en la polémica generada alrededor del pedido de Rodolfo Suarez para que el Consejo Económico, Ambiental y Social, se expida sobre la necesidad de que la Legislatura debata la reforma institucional. A través de las redes sociales, cuestionó directamente a otros exgobernadores como Rodolfo Gabrielli, que ayer había asegurado que no era el ámbito para dar esas discusiones. "No embarremos la cancha diciendo que el Consejo no es el ámbito, cuando en realidad está muy claro que es el ámbito ideal", se quejó Cornejo.

"He leído a algunos ex Gobernadores y dirigentes diciendo que el Consejo Económico, Ambiental y Social no es el ámbito para decidir sobre si la Legislatura tiene que debatir o no la reforma constitucional que plantea Rodolfo Suarez", comienza Cornejo en clara referencia a Gabrielli y quienes se han expresado en esa línea.

Cabe destacar que la Constitución es la ley suprema de un Estado, en este caso el de Mendoza, que establece su organización, funcionamiento y estructura política. También contiene los derechos y garantías de las personas. Estas leyes y normas hacen a la vida de los mendocinos. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 17, 2021

"El Consejo Económico, Ambiental y Social, entre sus funciones, prevé "la emisión de opiniones no vinculantes, a requerimiento de alguno de los poderes, sobre proyectos de ley a ser sancionados por el Poder Legislativo", aclara el diputado nacional de la UCR. "Además, se lo puede consultar sobre proyectos de decretos a ser dictados por el Ejecutivo, siempre y cuando sean remitidos para su consulta", agrega en relación a los objetivo para los que fue creado el CEAS.

"Pero más allá de esas funciones, está integrado por representantes de todos los sectores que componen la sociedad mendocina. Por lo tanto, en cuanto a sus funciones y en cuanto a sus integrantes, es el ámbito ideal para manifestar una opinión sobre si la Legislatura tiene que debatir o no la reforma constitucional", aseveró el presidente del radicalismo.

"Insisto: la opinión es sólo sobre si la Legislatura tiene que debatir o no la reforma", subrayó e invitó a que todos los integrantes del Consejo participen y voten por si o no sobre la necesidad de que se trate en la Legislatura la reforma de la Constitución.

Convoco a los integrantes del CEAS a que participemos de la democracia y definamos por sí o por no, sobre ese debate. No embarremos la cancha diciendo que el Consejo no es el ámbito, cuando en realidad está muy claro que es el ámbito ideal. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 17, 2021

"Hoy es necesario modificar la Constitución, pero para ello se necesita un gran consenso político y social. Necesita que todos los actores sociales de Mendoza participen y debatan sobre esas modificaciones", finalizó.

La postura de Rodolfo Gabrielli

Ayer el hombre que gobernó la provincia entre 1991 y 1995 salió a cuestionar al gobernador Rodolfo Suarez por llevar al Consejo Económico, Ambiental y Social el tema de la reforma.

"Al consejo CEAS, en relación a la consulta sobre la reforma de la constitución, exprese que no corresponde que se trate en dicho ámbito . El tema está en la legislatura y sería una intromisión inadmisible e inadecuada al cuerpo legislativo. Es una presión político partidaria", había escrito el actual presidente de la Casa de la Moneda.

En la misma sintonía se han expresado la consejera del Partido Justicialista, Patricia Fadel y el consejero de Protectora Alberto Sabás.

Para ellos la consulta es "antidemocrática" por ir en contra del espíritu del organismo. Suarez pidió que todos los consejeros se expidan respecto a la necesidad de que la Legislatura avance con el trae la reforma y les dio tiempo hasta el 18 de marzo para que respondan.