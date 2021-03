Parques eólicos: declaró Mariano Macri y desconoció lo que se dice en el libro de Santiago O’Donnell

El hermano del expresidente Mauricio Macri, Mariano Macri, declaró durante quince minutos este mediodía en testimonial ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi en la causa que investiga si hubo irregularidades a partir de la concesión de parques eólicos a la empresa Isolux-Corsan durante el gobierno macrista.

Durante la testimonial que se realizó de forma virtual, desconoció lo que se dice en el libro “Hermano” de Santiago O’Donnell donde se afirma que “en los parques eólicos Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio”.

Macri dijo además que actualmente está en un pleito judicial con su autor, porque se publicó sin su autorización. Manifestó que con el autor lo une una relación de más de 35 años, pero que faltó a la verdad, que son comentarios que él le hizo, por cosas que escuchaba, pero que de ninguna manera son prueba de nada, porque no las tiene.

Durante la audiencia Mariano Macri aseguró que no puede declarar en contra de sus hermanos, porque tampoco sabe nada. Al tiempo que dijo que desde antes de 2013 no recibe información de la empresa, por lo cual no está en condiciones de aportar ninguna prueba.

Resta ahora la testimonial de Mariana Nannis, que también estaba citada pero días atrás manifestó a través de su abogado y por escrito la intención de colaborar con la justicia pero como actualmente se encuentra residiendo en Miami era de imposible cumplimiento su presencialidad a la audiencia citada. Nannis había dicho que en esta causa su ex esposo Claudio Paul Caniggia tenía cierta vinculación y ofreció aportar documentación.

A fin de poder concretar la audiencia se envió un exhorto a Estados Unidos para poder realizarla por vía digital, para que aporte la documentación que quiere ofrecer.

Recordemos que la denuncia fue realizada por el diputado Rodolfo Tailhade por presuntas irregularidades en la venta de seis parques eólicos y los presuntos perjuicios al Estado Nacional en orden a los 700 millones de dólares.

Este año amplió su denuncia y pidió que se cite a indagatoria a Gianfranco Macri para quien también pidió captura internacional en caso de no presentarse, así como también solicitó se llame a indagatoria a Juan José Aranguren y del excontador de Socma, Víctor Mariano Payaslian, quien creó y presidió algunas de las sociedades utilizadas para la compraventa.