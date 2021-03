Para Alberto Fernández, Ginés González García se "descuidó", pero es "el mayor sanitarista de Argentina"

El presidente Alberto Fernández afirmó que está "previsto" que lleguen al país más vacunas contra el coronavirus provenientes de Rusia y China en las "próximas dos semanas" y pidió a sus compatriotas que eviten viajar al exterior en esta etapa de la pandemia.



El jefe de Estado señaló que el ritmo de vacunación en el país está condicionado por la "capacidad" de cada distrito y a la disponibilidad de los laboratorios que producen las dosis.



Consultado acerca de la posibilidad de permitir que empresas privadas compren vacunas para distribuir en el país, el presidente respondió que eso está desaconsejado a nivel mundial y aseveró que lo que le interesa es que "se vacunen todos los argentinos, no los que tiene plata".



Fernández dijo en una entrevista con Canal 9 que la provincia de Buenos Aires "está vacunando mucho" y en el país se inmunizan "entre 80 mil y 90 mil personas al día".





"El país tiene capacidad de vacunar a 4,5 millones de personas por mes, estamos por debajo de ese número, en tres millones de personas, y eso hay que agilizarlo", admitió. También descartó la llegada de la vacuna Pfizer, porque el laboratorio "puso muchos obstáculos para firmar el acuerdo".



Además, el jefe de Estado pidió a los argentinos que no viajen al exterior: "Traten de no salir del país porque es riesgoso", advirtió y citó ejemplos de jóvenes que visitaron zonas con altos niveles de contagio y regresaron con el coronavirus.



Por otra parte, Fernández consideró que el exministro de salud Ginés González García "se descuidó" al consentir la aplicación de vacunas contra el coronavirus de manera irregular, aunque destacó al exfuncionario como "el mayor sanitarista que tiene la Argentina".



"La vacuna es un bien escaso, que todos necesitan, y los adultos mayores más que nadie, y por lo tanto nadie puede tener el privilegio de llegar primero", enfatizó el mandatario, quien admitió que "prescindir de Ginés no fue fácil, más allá de que (la ministra de Salud) Carla (Vizzotti) es una maravilla y un hallazgo".





A la justificación del expresidente Eduardo Duhalde respecto de cómo accedió a la Sputnik V, y en la que pidió que le "preguntaran" al Gobierno", Fernández replicó que "habrá pedido que lo vacunen".



Sobre las posibles nuevas restricciones, Fernández contestó que "esta semana habrá una serie de ideas para presentarle a la sociedad, porque todo indica que la pandemia va a seguir, porque las variantes son más infecciosas, más contagiosas", y hay que "aprender a convivir" con la enfermedad.



El mandatario resaltó que tiene "gran parte" de su tiempo dedicado a conseguir vacunas contra el coronavirus, al subrayar que esa posibilidad "hace a la salud futura y presente" de los argentinos.





"Lo que estamos organizando es una serie de medidas para cuidarnos y, segundo, para explicar exactamente cómo vamos a seguir con el plan vacunatorio", señaló el presidente.