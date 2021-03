Cornejo y otros diputados de la UCR, retenidos por la Policía de Formosa

El diputado nacional Mario Negri, presidente del bloque de diputados radicales, se encuentra en la provincia de Formosa con una delegación de otros legisladores de la UCR, entre ellos el presidente del Comité Nacional, Alfredo Cornejo y el diputado mendocino Luis Petri. Esta noche, rumbo a Clorinda, los diputados fueron retenidos por la Policía provincial, sobre la Ruta Nacional Número 11, a 15 kilómetros de esa localidad.

Acompañados por el senador nacional de Formosa, Luis Naidenoff, los diputados nacionales del radicalismo decidieron cortar la ruta y aseguraron a los efectivos policiales que radicarán una denuncia penal contra el gobernador Gildo Insfrán por violar la Constitución.

Cuando se disponían a ir de todas formas hacia Clorinda, aún corriendo el riesgo de que los efectivos de Seguridad los detuvieran y apresaran, llegó la orden de que los diputados pudieran circular.

“Hemos arribado a la provincia todos los diputados con hisopados negativos y nos hicieron un segundo hisopado. Pero no nos dan el resultado y ahora nos demoran en medio de la ruta nacional 11, para que nos vayamos. Están cometiendo un atropello contra la Constitución porque es la Carta Magna la que garantiza la libre circulación de los legisladores nacionales por todo el país”, lanzó el diputado Negri, quien viajó a Formosa junto a Cornejo, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Gabriela Lena, Soledad Carrizo y Luis Petri.

Nos hisopamos a pesar de ya tener PCR negativos. No nos dan los resultados para impedirnos llegar a Clorinda. El Estado de Gildo Insfrán en su máxima expresión #FormosaLibre pic.twitter.com/z0lGuzqBTl — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 16, 2021

“Esto es una demostración más del autoritarismo de Insfrán, pero no vamos a permitir que nos tengan de rehenes acá en medio de la ruta”, sostuvo Negri. “No nos dejan llegar a ver a los vecinos de Clorinda. Vamos a radicar una denuncia en la Justicia Federal por impedir el libre tránsito de legisladores nacionales, algo que va contra la Constitución. Insfrán no es más que la Constitución, no es más que la Nación. Formosa es parte del país, no es un país extranjero. Esto va a retumbar en el Congreso y vamos a denunciar al propio Gobernador”, agregó Negri.

Luego de cuarenta minutos parados en la ruta nacional Número 11, la Policía Provincial permitió a los diputados radicales -pasadas las 21 horas de este martes- continuar rumbo a la ciudad de Clorinda, dado que llegaron al celular de uno de los agentes de seguridad los resultados de los PCR que se realizaron los diputados al arribar a Formosa.

Esta noche, los diputados tendrán una reunión con vecinos de Formosa y mañana por la mañana con comerciantes y fuerzas vivas de la Capital provincial. Luego darán una conferencia de prensa a medios locales.