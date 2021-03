Interna liberal: aseguran que la candidatura de Milei está en riesgo

Si bien la semana pasada los partidos liberales habían anunciado un principio de acuerdo para formar un frente de centro derecha y competir todos juntos en las elecciones legislativas de 2021, en las últimas horas estallaron las internas y varios referentes pusieron en dudas el supuesto acuerdo de unidad con fuertes acusaciones cruzadas.

"Muy grave señores, se van conociendo detalles de esta cumbre trucha. Todo indica que el galerita de López Murphy y el propio Espert pretenden una mega valija del PRO a cambio de cancelar la candidatura de Milei y siempre que además compensen a Yamil Santoro con una concejalía", fue la fuerte acusación que publicó el abogado Carlos Maslatón en su cuenta de Twitter.

El vicepresidente de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, salió a cruzar a Maslatón, lo acusó de "mentir descaradamente" y lo invitó a dirimir sus diferencias en una interna. "Mentís descaradamente. Entiendo que tu afán de ser protagonista te lleva a este tipo de fábulas delirantes. Vení a la interna de diputados nacionales, te compito PERSONALMENTE. Gastate todos los bitcoins que quieras que te vamos a liquidar", ironizó Santoro.

"En política hay que ir a cualquier lugar adonde vos no estés. Sos el monumento a la truchada y a la inmoralidad política. De todos modos sigo atentamente los acontecimientos a ver si en la apretada que le armás al PRO te quedás vos con la concejalía de CABA o te la afana Rosales", siguió con sus acusaciones Maslatón.

"Muy triste lo de López Murphy, no quiere presentar ninguna lista liberal en Provincia. Busca que el macriísmo abra su lista de diputados nacionales y garronear los lugares 3, 6 y 9 para Espert, Hotton y Lazzari más valija barrani. Es que no llegan al piso electoral del 3%", continuó con sus acusaciones el abogado liberal.

El abogado liberal no fue el único en arremeter contra Santoro, ya que el economista Roberto Cachanosky también se sumó a la "contienda" liberal. "Aquí tienen solo un ejemplo de cómo se mueve Vamos y por qué no me quise unir a @rep_unidosAR. ¿Tan importante soy para que contraten a alguien para que me ataque en las redes y luego no le paguen? Piedra libre, @yamilsantoro", lo acusó el economista.

Santoro aseguró que las capturas eran truchas y trató de "salame" y "gagá" a Cachanosky, quien salió a cruzarlo rápidamente. "Soy tan salame que me viniste a buscar un mes atrás para que sea candidato a diputado por @rep_unidosAR en Bs. As. y cuando te pregunté quién fiscalizaba, me propusiste hacer un acuerdo con los k para que nos cubran ¿O lo vas a desmentir?", cerró sus acusaciones Cachanosky.