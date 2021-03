El jueves se acabarían las vacunas para mayores de 70 años

En el Ministerio de Salud enfrentan el desafío de diagramar cómo continuará la estrategia de vacunación en la provincia. Las vacunas destinadas para los mayores de 70 años alcanzarían hasta el día jueves y las que llegarían esta semana serían del laboratorio chino Sinopharm, que aún no están habilitadas para esa franja etaria. Por ende, analizan la posibilidad de empezar a vacunar a personas de entre 50 y 60 años.

El domingo llegaron a Mendoza 17.400 dosis de Sputnik V y están siendo distribuidas desde temprano este lunes para aplicarlas a partir de mañana. Sin embargo, por día se están dando 7000 turnos a mayores de 70 años en Mendoza, por lo que se estima que se agotarían en menos de tres días.

La subsecretaria de Planificación y Coberturas Públicas Sanitarias, Mariana Álvarez, admitió que desde Nación no hay información clara sobre las vacunas que llegarán al país y que en Mendoza suelen enterarse sobre la hora sobre el arribo de partidas para la provincia. Es decir, no descartan que lleguen más dosis de Sputnik V o AstraZeneca antes del jueves para no tener que discontinuar la vacunación, pero eso depende del gobierno nacional.

Sin embargo, si está confirmado que esta semana llegarían a Mendoza 3 millones de dosis de vacunas del laboratorio chino Sinopharm. Se trata de la vacuna que se está aplicando a los docentes mendocinos y que no está aprobada para mayores de 60 años. Es decir, las dosis que lleguen no podrán destinarse a adultos de 70 años, por lo que ya se están analizando distintas alternativas.

En ese sentido, la funcionaria admitió que además de seguir vacunando a docentes de nivel primario, se está estudiando la posibilidad de empezar a vacunar a ciudadanos mayores de 50 años. La idea es destinar las dosis de Sinopharm a vacunar a la franja de ciudadanos de entre 50 y 60 años. De confirmarse, deberán informarlo esta semana para generar los mecanismos de inscripción y otorgamiento de turnos.

En cuanto a los adultos mayores de 70 años, Álvarez dijo que se han dado más de 45 mil turnos pero que ya se han inscripto más de 100 mil abuelos. Es decir, que aún aplicando las 17.400 dosis que llegaron el domingo quedarán mayores de 70 años sin vacunarse a la espera de la llegada de más vacunas.