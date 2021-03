Alfredo Cornejo criticó a la Corte por un polémico fallo "garantista"

El ex gobernador de Mendoza y actual presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, criticó en duros términos un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el que se sobreseyó a un hombre que escapó de la orden de detención de un policía.

"La Suprema Corte de Justicia de Mendoza consagró un peligroso antecedente: un hombre fue sobreseído luego de que, conduciendo un vehículo, hizo caso omiso a la orden de detención de un policía", se quejó Cornejo en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Esto ocurrió hace unos días atrás y el fallo fue dividido, con los votos de los doctores Palermo y Adaro, y la disidencia del doctor Valerio".

"Si escapar a la orden policial de detención es posible de manera impune, estamos frente a un problema de seguridad que va a repercutir negativamente en la sociedad mendocina. Pero lo que es peor, se está fijando un mal precedente para futuros casos de desautorización policial", se lamentó Cornejo.

En el fallo en cuestión, los ministros de la Corte Omar Palermo y Mario Adaro coincidieron con el juez que dispuso el sobreseimiento del acusado en la anterior instancia. "Entiendo que no existe desobediencia cuando el sujeto no acata la voz policial, voz de alto, que le imponía su propia detención, siempre y cuando el accionar del imputado es sin fuerza y sin mediar violencia", sostenía el fallo confirmado por la Corte.

"Entiendo que el ordenamiento jurídico, sobre todo el mendocino, es más que generoso para tratar este tipo de conductas. La acción típica endilgada por el Ministerio Público es si el imputado desobedeció o no al funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, lo que tenemos que ver es si desobedecer la orden de la propia detención, sin fuerza y sin violencia, configura o no delito. Me inclino por la negativa", agregaba el juez que dispuso el sobreseimiento del acusado.

"Si la propia fuga, sin fuerza y sin violencia, no es punible, a fortiori tampoco podría imponerse una pena al que desobedece una orden sin fuerza y o violencia para conservar su libertad", justifica el juez en su fallo.

Palermo y Adaro entendieron que no había razones para revertir el fallo del juez, mientras que el ministro de la Corte José Valerio se manifestó en disidencia. Valerio sostuvo que "el juez cubrió el vacío argumentativo de la defensa y sugirió al letrado la vía legal que interpretó estaba requiriendo" para facilitar el sobreseimiento.

Además, Valerio criticó la errónea interpretación y aplicación del artículo 239 del Código Penal a partir de un "incorrecto análisis del hecho investigado".