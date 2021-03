Sarlo, irónica con los dichos de la esposa de Kicillof

Beatriz Sarlo volvió a referirse al ofrecimiento que le realizaron para vacunarse anticipadamente y utilizó la ironía para responderle a la esposa de Axel Kicillof, Soledad Quereihac.

La intelectual debió concurrir la semana pasada a declarar en Comodoro Py luego de que asegurara que le habían ofrecido vacunarse de manera anticipada y "por debajo de la mesa". Ahora, en una columna de opinión en Perfil, volvió a referirse al tema y a las declaraciones de Quereihac, quien sostuvo que "para sobreactuar su honestidad, Beatriz Sarlo no ha tenido otro recurso que cacarear mentiras en los medios".

La respuesta de Sarlo fue tan contundente como simpática: "Cacarear es una divertida metáfora que me animaliza convirtiéndome en gallina, ave que es portadora de mis mejores recuerdos de infancia y, a lo mejor por eso, cacareo desde entonces. No me sentí ofendida cuando a alguien se le ocurrió que yo, con mi voz baja, podía ser capaz de cacarear. Hoy es un verbo más barrial que rural, pero gallineros puede haber por todas partes, incluidos los balcones y livings".

Quereihac y Sarlo.

Con el mismo tono, Sarlo siguió: "Los usos barriales de la lengua están en nuestras mejores tradiciones, entre ellas y en primer lugar, el tango. Falta que alguien inmortalice el episodio en una milonga cuyo título propongo: 'El cacareo de la enana'".

En otro pasaje del texto, apunta Clarin, la intelectual volvió a referirse a la frase "por debajo de la mesa", que utilizó para describir el ofrecimiento que le hizo la provincia de Buenos Aires para que se vacunara anticipadamente a fin de generar "mayor confianza" en la población.

"La frase, verdadera y totalmente comprensible en el castellano coloquial, fue el pedazo de carne que les faltaba a quienes me criticaban no por esa frase sino por haber hecho público que esos ofrecimientos existían. En el lenguaje que también usan las redes sociales, la frase 'debajo de la mesa' no es ni elitista, ni incomprensible. Es simplemente una expresión metafórica", explicó.

"Es raro que 'por debajo de la mesa' haya sufrido tantas distorsiones semánticas. La frase es demasiado fácil y quienes hablamos castellano del Río de la Plata la entendemos rápido, salvo que una parte de nuestra capacidad lingüística esté ocluida", añadió.

Por último, Sarlo aclaró que no fue vacunada todavía, ratificó su postura de no hacerlo anticipadamente por "principios morales" y dijo que en su declaración jamás utilizó la expresión "vacunatorio VIP".