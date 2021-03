Caso Sarlo: "No es transparente" lo que hizo la esposa de Kicillof

"Es una campaña bien pensada (o sea, no le van a dar un uso político berreta, pero claramente es la campaña a favor de la vacunación de la Provincia de BA)", de esta forma arrancaban lo mails que le llegaron a la ensayista Beatriz Sarlo. Después de intercambiar correos con el editor Carlos Díaz y de hacerse pública esta situación, la periodista tuvo que declarar como testigo ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano en la causa donde se investiga el "vacunatorio vip".

En MDZ Radio habló Alberto Asseff, diputado nacional por Juntos por el Cambio y el Partido Unir. Quien aseguró que a la hora de otorgar la vacuna "siempre hay excepciones, ya sea por poder o privilegio".

"Realmente estoy preocupado, es algo inquietante, creo que así está el país entero. ¿Por qué no somos capaces de hacer una transparente vacunación en un momento tan importante como es la pandemia?. Esto no es un tema menor como dijo el Presidente, hay ventajeros, hay gente privilegiada. Nadie tendría que saltar su oportunidad", relató el legislador.

Además, destacó que la explicación del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof "no le alcanza", y agregó: "Que el gobernador de la provincia a través de su mujer, le pida a un editor que le escriba a Sarlo que aproveche la oportunidad de ser vacunada, no es transparente. Creo que es máxima la cantidad de gente que quiere vacunarse, no habría que convencer a nadie".

En la jornada de ayer Beatriz Sarlo, después de presentarse a testificar en los tribunales de Comodoro Py, relató nuevamente el cómo le habían ofrecido la vacunación, como prueba ofreció los mails que tuvo con el editor, y destacó: “No me interrogaron más, fueron muy medidos en lo que me preguntaron”.

