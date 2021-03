El comentario de Cornejo contra Flor Destéfanis que incendió las redes

Las palabras de Alfredo Cornejo en el departamento de Santa Rosa generaron repercusiones y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti lo tildó de "arcaico". En concreto, el diputado nacional aseguró que a la intendenta Flor Destéfanis la maneja su marido.

"Se dice feminista pero en realidad lo maneja el marido", aseveró Cornejo y dijo que la intendenta "es una chica más agradable pero que no sabe de administración". La duda está puesta en el género. Cornejo habló en masculino, dijo "lo". En su entorno aseguran que se refería al Municipio y no a la persona. Es decir que al "municipio lo maneja el marido" y no que a "la intedenta la maneja el marido". De igual manera el propio Cornejo fue quien puso el tema dentro del debate sobre el feminismo.

Críticas y autocríticas

Durante su alocución frente a militantes y dirigentes radicales de ese departamento, Cornejo reconoció que la UCR cometió errores en la gestión de Norma Trigo y criticó la traición de la radical Débora Quiroga, presidenta del Concejo Deliberante de Santa Rosa y aliada de Destéfanis. "Se cometieron errores. Errores que cometimos que permitieron que nos arrebataran el municipio", admitió.

Pero así como hizo autocrítica, también criticó a la actual jefa comunal. "Se dice feminista, pero como buen Cámpora y kirchnerista dice una cosa y hace otra", subrayó.

El Dip. Nacional @alfredocornejo ayer se refirió a mí persona diciendo “A esta chica agradable, que se dice feminista, la maneja el marido” queriendo de esta manera minimizar mi trabajo e invisibilizar el lugar que hoy me toca ocupar como la única Intendenta mujer de Mza pic.twitter.com/46o3wtowNw — Flor Destéfanis (@MFlorDestefanis) March 12, 2021

"Una vez más queda al descubierto la violencia política naturalizada y machista y sólo merecen el peor de los repudios. Mientras tanto, las mujeres seguiremos luchando, en las calles, en los barrios, juntas, marchando por una vida libre de violencias", se defendió Destéfanis y recibió el apoyo de otras compañeras del PJ.

"¡Uyy, qué arcaico Diputado! ¿Salió de la caverna a tomar aire? Sus declaraciones no son 'polémicas', sino machistas y violentas" manifestó Fernández Sagasti y se solidarizó con Destéfanis.

A ello contestó la diputada provincial del PRO Hebe Casado, quien salió a defender a Cornejo y desvió la atención a un informe televisivo que reveló que en Formosa hay mujeres embarazadas que se esconden en el monte por temor a ser madres en centros de aislamiento y que las separen de sus hijos.

"Lo que me preocupa realmente son las mujeres escapando al monte formoseño para tener a sus hijos porque el régimen de Insfran los separa al nacer. No he escuchado ninguna declaración sorora tuya al respecto Anabel", retrucó Casado.

Escondidas y aterradas: Las embarazadas del monte. Telenoche Investiga en Formosa pic.twitter.com/AI7KlsjJLn — Telenoche (@telenoche) March 11, 2021

Finalmente, Cornejo se refirió a la polémica que generaron sus palabras y dijo que no fue su intención "atacar a las mujeres" pero reiteró que el marido de Destéfanis maneja el municipio. "Lamento que mis dichos se hayan tergiversado. No fue mi intención atacar a las mujeres. Lo que destaqué fue que la intendenta no es la que toma las decisiones en la municipalidad, sino que el poder lo ejerce su marido. Y considero que eso es una estafa al electorado", expresó.

Lamento que mis dichos se hayan tergiversado. No fue mi intención atacar a las mujeres. Lo que destaqué fue que la intendenta no es la que toma las decisiones en la municipalidad, sino que el poder lo ejerce su marido. Y considero que eso es una estafa al electorado. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 12, 2021

Pero el exgobernador no se quedó ahí y le dedicó un mensaje a la senadora kirchnerista. "Mientras Anabel Fernández Sagasti tergiversa mis discursos, en Formosa las mujeres se esconden para que no las separen de sus hijos. Se jacta del poder de codearse con el presidente y su vice, pero no hace ni dice nada por ellas", aseveró y dijo que en Formosa se violan derechos humanos de las mujeres.