Tensión en el Consejo Económico por el pedido de Rodolfo Suarez

El pedido de Rodolfo Suarez para que los integrantes del Consejo Económico, Social y Ambiental opinen sobre la necesidad de reformar la Constitución de Mendoza ha generado tensión puertas adentro de ese organismo multiinstitucional. Desde el peronismo aseguran que la consulta es "antidemocrática" por ir en contra del espíritu del organismo y en un sentido similar se manifestó el consejero de otro espacio político.

"Formulo un rechazo rotundo al pedido efectuado de emitir opinión individual, respecto de tan delicado tema que hace a la manera de encaminar un proyecto de reforma de la constitución de la provincia; máxime, cuando la fuerza política que represento, tiene una posición tomada al respecto", expresa en una carta dirigida a la secretaria Técnica del Consejo Económico y Social el representante de Protectora, Alberto Sabás.

"En el ámbito de este Consejo; las opiniones individuales de cada uno de los miembros, debe ser parte de un organizado debate, que debe tener reglas del mismo; que no confundan las representaciones de cada uno de los miembros", adhiere el consejero que responde al diputado José Luis Ramón.

"Es muy fuerte, de cara a nuestra sociedad, el funcionamiento del Consejo. No puede ser un órgano de consulta del Gobernador de turno", adhiere y aclara que Protectora "no se expondrá a emitir opiniones que puedan significar una utilización manipulada del órgano que me toca integrar".

"Por las razones expuestas; es que me permito sugerir a la Secretaria; que de manera ordenada, el Presidente del Consejo deberá efectuar las necesarias convocatorias para establecer en primer lugar la forma de funcionamiento; luego planificar de la manera que resuelva el cuerpo los temas que serán puestos a discusión, propuestas, para luego comenzar los debates que se estimen pertinentes para cumplir con el objetivo para el cual ha sido creado el organismo", finaliza Sabás.

Ayer el gobernador solicitó a los miembros del Consejo Económico, Ambiental y Social que se expidan a favor o en contra, para que la Legislatura provincial abra el debate a la ciudadanía sobre la Reforma Institucional en Mendoza.

"Siendo el Consejo un órgano consultivo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, según marca su ley de creación (Art.2 de la Ley N° 9240), el Sr. Gobernador solicita a los consejeros su opinión, a favor o en contra, para que la Legislatura provincial abra el debate a la ciudadanía sobre la Reforma Institucional en Mendoza, cuyo primer paso fue la presentación realizada en la Legislatura del proyecto de reforma constitucional el pasado mes de agosto de 2020", expresa el mensaje que le llegó a cada consejero y en el cual les piden dar una respuesta antes del 18 de marzo.