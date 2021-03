Nelson Castro aclaró que el Papa "no vendrá a la Argentina a vivir"

El periodista de TN Nelson Castro presentó su libro "La salud de los papas. Medicina, complots y fe. Desde León XIII hasta Francisco" y generó una gran polémica por una entrevista que le realizó al Sumo Pontífice en 2019 y que aparece en el libro.

En la entrevista, el Papa Francisco asegura que "va a morir en Roma" y que "no tiene pensado regresar a la Argentina". Además, no descartó la posibilidad de renunciar a su cargo y quedarse en Italia como papa emérito.

"Nunca un papa había hablado de su salud de la manera en que lo hizo Francisco, por lo tanto esto le da un elemento al libro que lo hace histórico y único", aseguró Castro en diálogo con Infobae.

Pido a los responsables de los estados, a las empresas, a los organismos internacionales, que promuevan la cooperación y busquen una solución para todos al #COVID: vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados del planeta. #ZeroDiscriminationDay — Papa Francisco (@Pontifex_es) March 1, 2021

Con respecto a la polémica que se armó por las declaraciones del Sumo Pontifice, el periodista aclaró algunas cosas para no confundir a los lectores.

"Es muy interesante, porque él contesta “no vuelvo a la Argentina” a vivir, en una visita no lo sé", aclaró Castro, quien asumió el compromiso de no hacer trascender esas declaraciones hasta que no se publicara el libro.

Según hizo trascender Castro, en su libro Bergoglio no descarta que su papado pueda concluir con una renuncia, dado que se imagina, como Benedicto XVI, papa emérito.

En el caso de las enfermedades raras es más importante que nunca la red de solidaridad entre familiares. Animo las iniciativas que apoyan la investigación y el tratamiento, y expreso mi cercanía a los enfermos, especialmente a los niños, y a sus familias. — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 28, 2021

Además, el Papa se refirió a su salud y aseguró: "Tengo bastante domada la ansiedad. Cuando me encuentro ante una situación o debo enfrentar un problema que me produce ansiedad, la atajo. Tengo distintos métodos para hacerlo. Uno de ellos es escuchar Bach. Me serena y me ayuda a analizar los problemas de una manera mejor. Le confieso que con los años he logrado poner una barrera a la entrada de la ansiedad en mi espíritu. Sería peligroso y dañino que yo tomara decisiones bajo un estado de ansiedad".

