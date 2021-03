En busca del voto perdido

El presidente Alberto Fernández espera este mediodía volver a ponerse en el centro de la política. Hasta ahora, la oposición con sus reclamos y marchas por el escandaloso proceso de vacunación vip y el retraso en la llegada de las vacunas prometidas, junto a la misma vice presidente con sus silencios, parecen tener más centralidad que Alberto.

En ese sentido, los gestos de Cristina Fernández de Kirchner -como ocurrió en 2020- serán relevantes. También los apoyos y respaldos posteriores. Está claro que las internas en cuanto ala movilización que se iba a producir llevaron a su suspensión con el argumento de la cuestión sanitaria y el "cuidado de la salud, aunque otros no lo hagan" como dijeron en el gobierno en alusión a las manifestaciones de bronca y repudio del sábado pasado en todo el país.

Asimismo será desafiante para el presidente recuperar iniciativa económica en medio de postergaciones en el acuerdo con el FMI; límites que llegan desde el Instituto Patria para el accionar del ministro Martín Guzmán; y sobre todo por las aumentos que se disparan con el comienzo del mes.

Hoy la medicina prepaga es más cara. También el subte; los parquímetros; la VTV y hasta los taxis. El combustible no dará respiro y volverá a subir y con ello la estructura de costos en base a una logística que también ajustará precios en un país "caro" en la materia.

Todo esto en un contexto de aumentos de precios en alimentos y bebidas que no encuentran techo y golpean mucho a los sectores más postergados donde las ayudas oficiales son importantes y necesarias, pero cada vez menos suficientes. Igualmente, algunos aspectos parecen acercarle al gobierno un respiro no pensado hace algunos meses. La pandemia tiene en la vacuna la respuesta que no se tenía hace 3 meses. Depende de una gestión exitosa y compras en tiempo y forma que en los próximos 3 meses haya suficientes vacunados como para al menos morigerar la segunda ola y con ello alivianar la golpèada economía y humor social.

Además, los precios de los commodities parecen volver a valores muy altos y podría genera dólares adicionales frescos indispensables para arcas del Banco Central muy escuálidas. Eso mejoraría la balanza comercial y apuntalaría cierta paz cambiaria que anclaría algo los precios en medio de la turbulencia electoral. Pero lo más importante, frente a la comparación con el pasado inmediato, todo será algo más beneficioso para muchos sectores. Hasta en lo psicológico a medida que la nueva normalidad vaya instaurándose. Le abre una oportunidad. No más que eso. Tampoco menos. En especial después de un año con mala gestión de la pandemia, falta de ejemplaridad e iniciativas erráticas. El tiempo dirá. En la Argentina de la alta volatilidad y los desafíos diarios los pronósticos se hacen añico rápido.