El alarmante pronóstico de Melconian para después de las elecciones

En diálogo con Joaquín Moales Solá el economista Carlos Melconian se mostró preocupado respecto a qué ocurrirá en el país luego de las elecciones de medio término. "El esfuerzo de este gobierno es llegar a la elección y ajustar después", subrayó.

Para Melconian el principal problema de la gestión de Alberto Fernández es que "necesita echarle la culpa a alguien" por las cosas que no salen bien y allí el blanco elegido es el empresario. "Este es un gobierno que cree que la responsabilidad de todos los males está en los empresarios y que con la intervención estatal los va a domar", explicó.

Sin embargo, más allá de lo discursivo aseguró que tarde o temprano el gobierno deberá ajustar para controlar la inflación. "La economía argentina en algún momento va a ajustar. Cuando mirás los precios relativos de la economía, cuánto subió una cosa, cuánto subió la otra, para que dé 36% (de incremento en el año) hay cosas que subieron 0% y otras que subieron 70%", subrayó.

"Muchas empresas se van porque tienen que reestructurarse por la pandemia y eligen irse de la Argentina porque es la que no ofrece ninguna condición ventajosa para generar capitalismo, empleo, rentabilidad. Así es como se entienden las cosas en el mundo. Este es el mensaje a la sociedad: hay que recuperar esa normalidad", lamentó.

Ese combo de ataque al empresariado y falta de ventajas comparativas tiene como efecto la caída de la tasa de inversión. "El país está pagando con una caída dramática de la tasa de inversión (...). Las empresas eligen dejar la Argentina porque no ofrece incentivos", advirtió.

Por último criticó la falta de voluntad de pagar la deuda y frases como 'por lo menos en mi período yo no quiero pagarles ni al Fondo, ni a los bonistas, y no quiero que las provincias paguen'".

"Dicen que con esa plata la van a invertir en otras cosas y alguien que no entiende dice 'Che, está bien lo que hacen'. Pero eso lo hacen en lugar de pagar una obligación que el país asumió. Yo creo que la continuidad jurídica de los estados es la base para recuperar la confianza; no el decir 'fue aquel, yo no tengo nada que ver'", finalizó.