La amenazante advertencia de Dady Brieva para el campo

Luego de defender abiertamente la posibilidad de que se aumenten las retenciones al campo, el humorista Dady Brieva lanzó una advertencia para el sector agrario y su negativa a dar el brazo a torcer. "Tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?”, expresó en diálogo con el periodista Mauro Viale.

Brieva afirmó que el presidente Alberto Fernández "se animó a tocar a los dioses" al plantear la posibilidad de aumentar las retenciones al campo y pidió que "no sea de esos ladridos que pegamos pero después retrocedemos".

En este sentido dijo que el problema no es el campo, "sino cuando, de alguna manera, el campo o los hacendados manejan los precios".

“Si vos me decís que vendés canaletas y tenés el monopolio de las canaletas y la zinguería, no hay problema. Porque la gente no come chapa. Pero cuando se trata de granos y carne, el Estado tiene que estar presente. Tiene que reunirse y dialogar con toda esta gente poderosa del campo, para que por lo menos le aseguren la mesa a los argentinos. Y que después sí, exporten todo lo que quieran”, subrayó el capocómico.

“En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el Presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?”, finalizó.

Respecto a su militancia en el peronismo, Brieva marcó diferentes etapas. “Estuve en una nebulosa cuando pasó lo de Menem. Ahí me dediqué, solamente, a facturar y a hacer Midachi. A Néstor (Kirchner) me lo perdí porque estaba mirando para otro lado. Me estaba divorciando, en realidad. Y después, cuando ya se estaba yendo Cristina, me enganché y me hice militante de ella. No sé si es de izquierda o de derecha. Porque, cuando hablamos de justicia social y redistribución de la riqueza, hablamos del viejo (Juan Domingo) Perón. No hablamos de la renovación”, explicó.