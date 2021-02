Fuertes críticas de la oposición por los dichos de Alberto contra el campo

Alberto Fernández volvió a encender la llama con el campo tras manifestar que está analizando imponer un límite a las exportaciones o una suba de las retenciones. Desde la oposición explotaron y salieron a matarlo.

“El Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema (del aumento de la carne en particular y de los alimentos en general), dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones, que en este momento están acotadas, o poner cupos, decir esto no se exporta", le comentó el presidente a Pagina 12 en una entrevista.

“El gobierno está ubicado en un pasado que ya fracasó y que terminó explotando. Creo que ponerse en frente del campo es pegarse un tiro en los pies", manifestó Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados.

Ricardo Buryaile, exministro de Agricultura, publicó una carta abierta en redes sociales criticando al presidente: “Usted responsabiliza a los productores por la inflación, los amenaza con instaurar cupos a las exportaciones o subir las retenciones, pero parece desconocer que los productores no tienen capacidad real de influir en el precio final que pagan los consumidores. Nunca la amenaza puede ser una invitación al diálogo”.

Y añadió: “Presidente, usted les pide a los productores que presenten una propuesta de desacople de precios, ignorando cómo funcionan las cadenas de valor, es decir cómo se forman los precios desde el productor primario hasta el consumidor final. Sería bueno que entienda que el desacople de precios al que usted hace referencia en un diario está dado en primer lugar por el desdoblamiento cambiario entre el dólar oficial y el dólar MEP. Un productor argentino, en el caso del trigo y del maíz, recibe un 50 por ciento menos en pesos de lo que recibe un productor de Paraguay, Brasil o Uruguay. En el caso de la soja los productores argentinos reciben un tercio de lo que reciben los productores de los otros países de la región”.

Carta abierta de @BuryaileRicardo a Alberto Fernández: “Es hora de que plantee una política seria antiinflacionaria en lugar de poner como enemigos número uno a los productores del campo" https://t.co/UarSGlM4Vn pic.twitter.com/KkcKWXcvwU — Bloque UCR - HCDN (@diputadosucr) February 7, 2021

“Para que quede claro: usted está pidiendo a quienes no controlan entre el 80 y 90 por ciento de la cadena de valor que sean los responsables de fijar el precio final de los productos. Usted sabe que esto es imposible. Solo está escondiendo la intención de recaudar 400 millones de dólares adicionales a los más de 10.000 millones de dólares que va a recaudar en 2021 por las retenciones. Es hora de plantear una política económica, fiscal y monetaria seria para luchar contra la inflación en lugar de poner como enemigos número uno de la sociedad a los productores agropecuarios”, concluyó Buryaile.