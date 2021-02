Alberto Fernández volvió a cuestionar con dureza a la Corte

Alberto Fernández volvió a criticar este domingo el funcionamiento del Poder Judicial. “Tengo cierta impotencia porque es un poder autónomo en la República”, manifestó.

En una entrevista con Página 12, el presidente comentó lo siguiente: “Como yo soy un republicano de verdad, respeto la autonomía judicial, pero no quiere decir que avale lo que ellos hacen”.

El 11 de diciembre del 2020, Alberto Fernández ya había cuestionado al máximo tribunal. “La Corte actúa con una discrecionalidad pasmosa”, había dicho el presidente. Y agregó: “La Corte Suprema está funcionando mal”.

Por otro lado, el presidente negó que su Gobierno busque la protección para Cristina Kirchner: “La Justicia tiene que darse cuenta de que está funcionando mal y todos los argentinos tenemos que darnos cuenta que cada vez que uno habla de la justicia, inmediatamente los medios plantean que estamos buscando la impunidad de Cristina y eso no es así”.

Para defender sus argumentos, dijo: “Acá los impunes son algunos opositores porque saben que tienen una justicia que les responde. La Corte está mal y lo que era un tribunal prestigioso en los años de Néstor hoy es un tribunal muy poco calificado socialmente”.

Con respecto a los proyectos de reforma, aclaró: “Si yo llego alguna vez a darle un indulto a Cristina, me mata. Ella quiere que haya un sistema legal que le permita probar su inocencia y no un sistema de persecución que no quiere escucharla”.