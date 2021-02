Una diputada oficialista también se quejó del aumento del impuesto automotor

La diputada del Partido Demócrata Progresista, Josefina Canale, reconoció públicamente que el aumento del impuesto automotor ha sido "excesivo" y subrayó que es aún más complejo el impacto en el contribuyente si se tiene en cuenta que el país está sumido "en una crisis sin precedentes que pareciera no tener una salida en breve". En este sentido, propuso un plan para buscar una medida que sirva para corregir la situación.

Específicamente, la legisladora que pertenece al bloque oficialista Cambia Mendoza sostiene que "tocar los ingresos del Estado tiene efectos inmediatos en distintos ámbitos" por lo que es necesario que sea el Consejo Económico, Social y Ambiental el que analice la situación y encuentre una salida.

"Considero que la suba (nominal, no real, pero no es el tema de discusión) ha sido excesiva, y este gobierno hizo un esfuerzo fiscal muy grande para continuar ordenando cuentas y no subir impuestos", escribió en su cuenta de Twitter Canale y reconoció que el contexto económico "dificulta el pago del impuesto automotor".

"Sería bueno poner a consideración del Consejo Económico, Social y Ambiental para lograr consenso sobre las posibles medidas a tomar por la Legislatura y el gobierno al respecto", señaló en relación al órgano que se creó el año pasado y que está conformado por representantes de distintos sectores económicos, sociales, sindicales y políticos de la provincia.

"De esta manera se puede encontrar más fácilmente el equilibrio entre la capacidad contributiva y la acción estatal en el ámbito de diálogo que caracteriza al gobierno de Rodolfo Suarez", finaliza la diputada.