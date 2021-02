Grabois contra todos: se peleó con políticos y periodistas

Luego de los incidentes que se registraron este jueves frente a la Municipalidad de la ciudad bonaerense de San Vicente, el dirigente social Juan Grabois mantuvo un duro cruce en redes sociales con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en el que se dijeron de todo.

No conforme con ese cruce, Grabois redobló la apuesta y acusó de mentirosos a todos los políticos y periodistas que lo atacan. "A todos los políticos y periodistas, de aquí y allí: que expliquen donde están las ganancias de los negocios que supuestamente hago con la pobreza, se retracten o me denuncien. Si no, son viles mentirosos que mienten a sabiendas porque quieren acallar a los que luchan", escribió el dirigente social en su cuenta de Twitter.

Grabois había acusado al intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, de mandar a reprimir a quienes estaban protestando frente al edificio municipal. "Los intendentes no manejan ni tienen fuerzas represivas. Trabajemos juntos para poner la Argentina de pie", lo cruzó Insaurralde, quien salió en defensa del intendente de San Vicente.

Ayer manifestantes de Grabois provocaron violentos destrozos en San Vicente



Fueron a reclamar por el despido de veintiún trabajadores y terminaron generando destrozos, tomando el municipio y provocando pánico social.

"Mi compromiso es con las vecinas y vecinos de San Vicente, para mejorar la calidad de vida con justicia social. No voy a permitir ninguna forma de vandalismo y extorsión de personas ajenas a nuestro distrito. Trabajamos para poner a San Vicente de pie tras cuatro años de abandono", escribió Mantegazza tras las acusaciones de Grabois.

Ayer, una protesta de cooperativistas cartoneros derivó en graves incidentes, que las autoridades políticas locales consideraron un "intento de toma". "Sin dudas, hubo un intento de toma", aseguró el secretario de Protección Ciudadana de San Vicente, Gustavo Dorrego, al canal TN.

El funcionario agregó que "el referente de los cooperativistas que vino a las últimas reuniones, y nos trató de payasos, responde a Juan Grabois". Las acusaciones hicieron estallar de furia al dirigente social, quien trató de mentirosos a quienes lo acusan de hacer negocios con la pobreza.