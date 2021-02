Fernando Iglesias destrozó a Santiago Cafiero con una “anécdota” del abuelo Antonio

El diputado nacional Fernando Iglesias criticó en duros términos al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por sus polémicas declaraciones sobre los derechos humanos, al acusarlo de ponerse “en una posición que fue de la dictadura”, y además le recordó que su abuelo, Antonio Cafiero, firmó una polémica medida en 1975 relacionada con las milicias subversivas.

Hace unos días, Cafiero expresó algunas explicaciones de tinte polémico para defender las controvertidas políticas sanitaristas del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán: "No necesitamos que nos digan a los argentinos, mucho menos a nuestro espacio político (por el Frente de Todos), que tiene siempre una especial sensibilidad en el respeto de los derechos humanos, que somos hijos de las Madres y de las Abuelas (de Plaza de Mayo), qué tenemos que hacer con los derechos humanos".

“Cafiero se pone en una posición que en algún momento fue la de la dictadura. Eso es Freud en estado puro: se habla, se aparenta, se pavonea y se prepotea con lo que no tienen, y la verdad que Cafiero debería acordarse que su abuelito fue el que firmó el decreto de aniquilación del terrorismo en 1975”, señaló Iglesias en el programa Ya somos grandes, del canal TN, en referencia a una medida avalada por Antonio Cafiero cuando ejercía como presidente provisional del Senado durante el gobierno de Isabel Perón.

EL ABUELO



Dec 2770/75 q ordena ANIQUILAR LA SUBVERSIÓN.

Lo firma Antonio Cafiero.

No es ABUELA, es ABUELO.



En ese sentido, el diputado de Juntos por el Cambio consideró que en el peronismo “tienen que aprender: ellos empezaron con las desapariciones antes de la dictadura, fueron quienes apoyaron la autoamnistía de los militares y con Menem indultaron a los responsables y nadie se enojó”.

“No hay mayor cantidad de funcionarios y dirigentes importantes conectados con la dictadura que en el kirchnerismo”, lanzó en referencia al pasado político de algunos exministros y aliados de esa fuerza, como Héctor Timerman, Alicia Kirchner, Eugenio Zaffaroni, César Milani y Carlos Tomada.

Por otra parte, Iglesias cuestionó la estrategia de la gestión de Alberto Fernandez sobre la vacunación contra el coronavirus: “Lo que pasa es que este es el peor Gobierno de la historia y está acabando con uno de los tantos mitos peronistas. La gente ya no espera que un gobierno peronista no robe, no sea corrupto o no vaya contra la impunidad, pero subsistía una leyenda que decía que eran los que sabían gestionar y manejar el país”.

“El festejo de ellos es una admisión de culpa, porque pasó que ahora la vacuna está más legitimada. Quiere decir que antes vacunaban sin tener la menor idea. Un mamarracho de punta a punta, un festival de incompetencias”, advirtió en relación a la publicación en la revista The Lancet de los resultados preliminares de la vacuna Sputnik V.