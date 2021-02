Furia en la Legislatura por el blindaje al ministro de Seguridad

Luego de más de dos años de inactividad, este jueves se volvió a constituir la Bicameral de Seguridad. El encuentro estuvo lejos de ser tranquilo y desde la oposición expresaron su enojo por la negativa del oficialismo al pedido para que comparezca el ministro de Seguridad, Raúl Levrino. "Se inició la comisión bicameral de seguridad. Lamentablemente el oficialismo ya pone palos en la rueda al inicio y el trabajo inmediato, se posterga por 15 días", expresó en las redes sociales el diputado Mario Vadillo.

En concreto, se designaron las autoridades de la comisión, que será conducida por el peronista Rafael Moyano mientras que la vicepresidencia le corresponde al radical José Orts. Pero la tensión surgió a la hora de fijar cómo continuará de aquí en adelante el funcionamiento de la bicameral.

El senador Marcelo Romano y el diputado Néstor Márquez (PJ) solicitaron que el ministro de Seguridad Raúl Levrino se presente dentro de 15 días en el próximo encuentro de la comisión, pero el pedido fue desestimado por los legisladores de Cambia Mendoza. "Impusieron la votadora una vez más y el resultado fue 12 votos en contra y 7 a favor de que Levrino se presente para dar explicaciones por el caso de Florencia Romano", aseveró con malestar el senador de Ciudadanos por Mendoza.

"El pedido de la oposición de la comparecencia del Ministro de Seguridad en la próxima reunión, es rechazada por la mayoría del oficialismo. Está bicameral no sirve si no la dejan investigar y trabajar", agregó Vadillo.

Desde Cambia Mendoza justificaron la decisión y expresaron que antes de convocar al ministro es necesario que en la próxima reunión se fije un temario. Incluso, el senador radical Diego Costarelli explicó que se han contestado distintos pedidos de informes que se enviaron al Ministerio de Seguridad, por lo que con esas respuestas pierde sentido la presencia del ministro en la Legislatura.

"Hoy lo que se votaba es la constitución de autoridades. No tenemos inconvenientes de que venga un funcionario", intentó aclarar Orts ante las críticas de la oposición. "Se estableció que las reuniones serán cada dos semanas los jueves a la mañana pero no había un temario. Se pidió que vengan el ministro y el jefe de la Policía al próximo encuentro y nosotros votamos en contra porque antes hay que fijar temarios. Además luego del caso Florencia Romano se presentaron pedidos de informes que han sido respondidos. Corresponde que en el próximo encuentro se estudien esas respuestas", manifestó el senador Diego Costarelli.

"Creemos que una gestión de Seguridad no se puede evaluar por un hecho aislado", aseveró Costarelli. "La presencia del ministro aquí no va a cambiar nada", adhirió y dio a entender que no están dispuestos a convocar a Levrino por esos motivos.

Por otro lado, culpó a la oposición de no haber convocado antes a la conformación de la Comisión Bicameral de Seguridad, que no funcionó durante más de dos años. "Nunca se interesaron por la gestión de Seguridad de la provincia hasta que pasó lo de Florencia Romano", remarcó.

Por su parte, el presidente de la bicameral marcó diferencias con los dichos de los legisladores radicales. "Estamos conformes con la conformación de esta comisión, pero frustrados porque presentamos mociones para que concurra el ministro pero el pedido para que Levrino visite la Legislatura con su equipo fue rechazado", remarcó Rafael Moyano.

En cuanto a los años de inactividad de la Bicameral de Seguridad negó que haya sido por desinterés de la oposición y lo atribuyó a una decisión política del oficialismo. "No es real lo que ha dicho el senador Costarelli. Hubo una decisión política de trabar esta conformación. Parece que al radicalismo no le gustan que lo controlen", advirtió.

En este sentido, dejó claro que insistirán con el pedido de que el ministro de Seguridad Raúl Levrino comparezca ante la bicameral a responder las preguntas de los legisladores.