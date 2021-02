Tremendo cruce en vivo entre Julio Bárbaro y Martín Tetaz

El dirigente peronista Julio Bárbaro mantuvo un acalorado debate en televisión con el economista Martín Tetaz sobre cuándo empezó la debacle económica y social de la Argentina y quiénes son los principales responsables del desastre.

La discusión ocurrió en el programa Mirá lo que te digo, del canal LN+, cuando Tetaz hacía una exposición sobre la delicada situación de YPF y la crisis económica de la Argentina y repetía una de sus conocidas frases de cabecera: "Hace 80 años que la Argentina se cava su propia tumba".

Invitado al estudio, Bárbaro posteriormente no pudo eludir el comentario del panelista y le espetó: "Tengo una diferencia absoluta con Martín. Cuando él dice 80 años, yo digo 45 años, porque yo viví una Argentina con el 2% de pobreza. ¿Por qué me decís 80 años? Porque empezamos a votar, Martín. Recién dudabas si los formoseños estaban en condiciones de elegir populismo o no", en referencia a una opinión del economista respecto a los resultados electorales que Gildo Insfrán obtiene en su provincia.

Sin embargo, Tetaz rechazó el planteo de Bárbaro y redobló la apuesta: "El problema (de la Argentina) es incluso anterior al peronismo. Me quedé corto, son 90 años. El deterioro social lleva tiempo y no se produce de la noche a la mañana".

En medio de encendidos "no" que interrumpían la exposición de Tetaz, el histórico dirigente peronista insistió con su argumento: "Agarremos todos los economistas y el que quieras te va a decir 45 años".

"Hasta 1930, Argentina tenía un modelo de desarrollo inclusivo que le generaba exportaciones, por lo que evitaba las crisis de balanza de pagos. Cuando se cerró el mundo por la Gran Depresión y nos quedamos sin mercados, Argentina nunca encontró un modelo de desarrollo sostenible", planteó el economista pese a los constantes reproches del invitado.

De todos modos, Bárbaro no dio el brazo a torcer y se focalizó en nombrar todos los 'villanos' de la historia argentina desde el derrocamiento de Perón en 1955: "El fracaso en serio es el final del peronismo, la dictadura, el Turco Menem (lo peor que tuvimos) y los Kirchner. La destrucción de la Argentina es no tener un rumbo".

"En lo que coincido con Martín es que no sabemos hacia dónde vamos y un país sin rumbo no tiene otro destino. La política tiene que devolverle a la sociedad la esperanza, y en eso tendrían que juntarse todos y pensar qué hacer para salir adelante", consideró Bárbaro en un gesto de acercamiento hacia Tetaz.