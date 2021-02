Martín Lousteau y un contundente mensaje a los jóvenes de la UCR

Martín Lousteau, senador Juntos por el Cambio, lanzó la línea juvenil de su agrupación, Juventud Radical Evolución, y ante jóvenes de 22 provincias los convocó "a volver a darle rebeldía a la UCR", y a no ser "el partido del enojo, del lamento y la comodidad" sino "el de la esperanza".



"Hay que volver a ser disruptivos y evolucionar pero, en el caso de ustedes, revolucionar, porque los jóvenes tienen sobre sus espaldas la responsabilidad de cambiar la historia y terminar con el partido del lamento", dijo Lousteau durante un acto celebrado este fin de semana en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.



En este sentido, agregó: "No queremos más el partido que reclama lugares o que dice que el problema de Cambiemos fue que no cogobernamos; el problema fue que en las PASO perdimos 25 a 3".



"No queremos ser el partido del enojo y la comodidad, queremos ser el partido de la esperanza", aseveró el exministro de Economía de Cristina Kirchner.



"No permitan que les digan que son jóvenes y que tienen que esperar, porque ni el partido ni la Argentina pueden esperar", afirmó el senador porteño, quien insistió en convocarlos a "volver a darle rebeldía a la UCR".

Presidente, somos muchos los que repudiamos esa despreciable forma de protesta. También somos muchos los que esperamos que pida perdón por el pésimo manejo de las vacunas. Y somos muchos más los que pedimos que sean públicos los registros de todos los vacunados en el país. https://t.co/RRk1Rcvqmu — Martín Lousteau (@GugaLusto) February 28, 2021





"En la Argentina nadie que trabaje ocho horas puede ser pobre", dijo Lousteau y llamó a "tener un Estado moderno y sensible", para lo cual juzgó necesario "volver a lo esencial que es administrarlo con rigurosidad y sensibilidad".