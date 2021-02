Patricia Bullrich, desde la marcha: "Ojalá Alberto Fernández pida perdón"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se hizo presente en Plaza de Mayo en el marco de la marcha 27F# en protesta por el “vacunatorio VIP”.

Entrevistada por los periodistas, expresó: “Nosotros sentimos que esto de la vacuna de la "oligarquía K" es lo que rebalsó el vaso. Es algo indigno, es la indignación total de la sociedad“.

Comenzamos a marchar junto a miles de argentinos en todo el país. #27FYoVoy pic.twitter.com/mesalH4xYa — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 27, 2021

Si bien la movilización se organizó en redes sociales, la oposición aseguró su presencia y Bullrich comentó: “Decidimos salir a la calle a acompañar a todas las personas mayores, los médicos, a todos los que han sido defraudados y primero se vacunaron a los oligarcas K”.

Respecto a los incidentes que se produjeron en Olivos entre manifestantes y miembros de La Cámpora y sindicatos, indicó que no estaba al tanto: “No sabía nada, pero la gente sale a manifestarse. No tengo información”.

Foto: Infobae

“Estamos muy decididos a ir contra la indignación que significa que se lleven las vacunas para la oligarquía kirchnerista. Estamos totalmente indignados”, comentó.

Bullrich aseguró que la gente les piden que: “sigamos adelante, no dejemos la lucha. Argentina tiene que ser una Argentina donde no haya privilegiados, donde no hayan usos políticos de la vacuna.”

Finalmente, consultada sobre la apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación y el discurso que dará el presidente Alberto Fernández, comentó que: “Ojalá pida perdón”.