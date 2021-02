Analizan cómo publicar las listas y comienza una etapa clave de la vacunación

El Gobierno trata el tema con máxima precaución por la sensibilidad que tiene y las repercusiones que se pueden generar en caso de un imprevisto. La lista de personas vacunadas se ha transformado en uno de las prioridades para evitar sorpresas. Por eso dilataron la presentación oficial para antes "blindar" cualquier inconveniente. Ayer a última hora ingresó a Fiscalía de Estado el pedido formal del Ministerio de Gobierno para que se dictamine si es legal hacer públicas las listas de personas vacunadas en la provincia. En Fiscalía le dieron prioridad para acelerar la resolución y que no se dilate más.

En principio hay antecedentes de controversias similares donde se ha priorizado el acceso a la información como valor a ponderar, por lo que podría avanzar el pedido de los legisladores para que se difunda la lista, aunque desde la oficina que conduce Fernando Simón no adelantaron ninguna posición. La publicación de las listas se solapará con un hecho trascendente: comenzará el lunes la campaña de vacunación de personas mayores de 70 años en sitios alternativos. Polideportivos, espacios públicos y otros sitios que fueron preparados por los intendentes serán los escenarios para vacunar. Es una buena noticia, pero que en el contexto también genera riesgos.

Más control

Hay lugares que sumaron medidas de seguridad extra para evitar problemas. Así, por ejemplo, hasta se incluyeron cámaras de seguridad o registro visual de documentación para certificar que quien se vacune sea el que corresponde.

La estrategia para vacunar a los adultos mayores es uno de los puntos más críticos por la necesidad de cubrirlos, la alta de manda y la baja cantidad de vacunas que por ahora hay. Hasta ayer se habían anotado más de 75 mil personas para pedir turno y vacunarse. Aún no hay para todos, pero se escalonarán los turnos para evitar saturación.

Las vacunas para docentes también llegaron al país pero aún no se distribuyen. En ese caso hay un inconveniente, porque son vacunas que no están autorizadas para mayores de 60 años, según dijo la ministra de Salud Ana María Nadal. En ese caso no hará falta pedir turno, pues ya hay un registro. Esa decisión la tomó el Gobierno provincial. Sin embargo, en instituciones educativas autónomas, como la Universidad Nacional de Cuyo, sí pidieron que el personal se registre.

Con la ampliación del universo a vacunar y de los lugares donde se vacunará también aumentan las exigencias de control y los puntos ciegos del sistema.

Dónde se vacunará desde el lunes

Las personas que se anotaron para vacunarse recibirán vía electrónica el horario y lugar del turno. Los sitios están distribuidos en cada departamento.

Ciudad: lunes a viernes de 9 a 12.30 hs.

Área de Adultos Mayores. 9 de julio N°500 – Tel: 4495362/4495296

Municentro Infancia – Barrio Nueva Generación, La Favorita

Rama Renacer- Barrio 31 de Mayo, La Favorita

Gimnasio Municipal Nº 5 – Barrio La Favorita

CAM – Barrio La Favorita

Rama – Barrio San Martín

Gimnasio Municipal Nº 4 – Barrio San Martin

NIDO – Barrio Flores Olivares

Centro Integrador Comunitario Nº 1 – Cuarta Sección

Centro Integrador Comunitario Nº 2 (SUM) – Barrio Soberanía Nacional

Godoy Cruz: Lunes a viernes de 9 a 13 hs

Centro de Actividades para Personas Mayores. Derqui y Mármol- Tel 4133239.

Casa Municipal – Rivadavia 448 Godoy Cruz.

Hiperlibertad. Joaquín V Gonzalez 450 Godoy Cruz – Tel 4429367

Casa del Futuro. Sarmiento 2291- Tel.2616909173

Polideportivo N 3 ” “Padre Jorge Contreras” Rawson y Vélez Sarsfield s/n.

Polideportivo N 7 ” Nicolino Locche” Chapadmalal y Punta Mogotes Barrio Sarmiento.

Las Heras: Lunes a Viernes de 9.30 a 13hs al 4129690 – Whatsapp 2612629777 (Solo mensajes)

Ayuda presencial: Cronograma

Distrito El Pastal: CEDRyS Nº 11 9-03-2021 9.30 a 13hs

Distrito El Borbollón : CEDRyS Nº 12 10-03-2021 9.30 a 13hs

Distrito El Algarrobal: CEDRyS Nº 21 11-03-2021 9.30 a 13hs

Distrito Uspallata: Oficina Desarrollo Social 12-03-2021 10 a 13hs

Lujan de Cuyo:

Centro Adulto Mayores. Jesús de Dios Valvanera y Av. Guevara – Cel: 2615 65-6100

Maipú:

Oficina de Adultos mayores calle Pablo Pescara 500 Maipu – teléfono 4812179

Zona Este

La Paz:

Delegación AM La Paz. Calle Buenos Aires (pegadito a Hogar de Ancianos). Teléfono 261 3028323 / 2634778414

Lavalle: lunes a viernes de 8 a 13hs

Dirección de Desarrollo Humano. Polonio Montenegro N°115 – Villa Tulumaya. Informes: 2616706042

Junín:

Subsecretaria de Desarrollo Social. San Martín y Sarmiento. Teléfono 2634492050 int.159 /148

Delegación de DAAM. San Martín y Sarmiento. Cel 2616612280

Centros de Jubilados del Departamento

Rivadavia:

Delegación De Dirección de Atención a Adultos Mayores Rivadavia. San Isidro Esq.Belisario Gil Casa de la Cultura. Tel 2632-336990

Santa Rosa:

Oficina AM Edificio Cívico Av. Gral.San Martín 186 Villa Cabecera Santa Rosa. Cel: 2634361643

Área Municipio Santa Rosa. Sra. Andrea Olivares. Cel 2634522575

San Martín:

Delegación de Adultos Mayores San Martin área Desarrollo Social. Calle Alte Bronw y España. Tel: 2634 4259700 int 127

Valle de UCO

Tupungato: Lunes a viernes de 7 a 13hs

Área Adultos Mayores. Beltran N°43. Cel: 2622577827.

Tunuyán: Lunes a Viernes de 7 a 13 y de 15 a 19 horas.

Dirección de Salud municipal. Calle Alem 765.

Plaza Departamental.

Dirección de Gestión Social. Calle La Argentina.

En los CIC de Tunuyán, La Pintada, Vista Flores, Algarrobo.

En las Delegaciones: Los Sauces, Colonia Las Rosas, Villa Seca, Los Arboles, Los Chacayes y Vista Flores.

San Carlos:

Municipalidad de San Carlos, Secretaria de Desarrollo Social y Salud, Área Ancianidad

Correo: ancianidad@sancarlos.gob.ar. Teléfono: 2622- 220634.

Zona Sur

General Alvear:

Ciudad: Centro Tecnológico Comunitario. San Rafael N°48

Bowen: TecnoSum. Esquina Mitre y Sarmiento

Alvear Oeste: Delegación Municipal. Urquiza N°170

San Pedro del Atuel: Delegación Municipal. Calle José Martínez entre La Pampa y Mendoza.

San Rafael:

D.A.A.M Delegación San Rafael. Av. El Libertador 237. Tel: 4446452 / 2604615888