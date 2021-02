Alberto celebró el regresó del fútbol gratuito a la TV Pública

El presidente Alberto Fernández celebró el regreso del fútbol gratuito a la TV Pública y sostuvo que ese deporte es "mucho más que un negocio: es pasión de millones de argentinos y argentinas".

Con el regreso de los partidos a la @TV_Publica estamos permitiendo que por esa pasión no tengan que pagar ni el Estado ni los ciudadanos. pic.twitter.com/9UdjeBSdZR — Alberto Fernández (@alferdez) February 27, 2021

El regreso del futbol gratuito para todos comenzó ayer con el encuentro entre Argentinos Juniors y Vélez, que fue emitido por la TV Pública. Con ese partido se marcó el regreso del fútbol gratuito luego de que en junio de 2017 cuando se tomó la decisión de privatizar los derechos de transmisión.



Por su parte, la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, sostuvo: “El fútbol tiene que ver con una pasión y un sentimiento que une a los argentinos". Además, agregó que la "gratuidad, el carácter abierto y la construcción de ciudadanía están unidos. El ciudadano tiene derechos, no es un cliente".



"Nuestro concepto de a quién nos dirigimos no es a alguien que es un cliente a quien vos le ofrecés un pack. Nosotros tenemos la obligación como Estado de darle la posibilidad a aquel que no tiene acceso", insistió la funcionaria en diálogo con radio Nacional.

El regreso a esta política nacional es considerada por el Gobierno un verdadero triunfo frente las políticas de la gestión anterior, sin embargo, habrá que ver cómo impacta esta medida en la población en medio de la incredulidad que desató el vacunatorio vip del Gobierno.