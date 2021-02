La dura crítica de un infectólogo de Alberto Fernández contra su gobierno

Un integrante del comité de expertos que asesoró al presidente Alberto Fernández durante el año 2020 se mostró muy crítico respecto al incumplimiento del ritmo de vacunación que se había anunciado. "No vacunamos lo que prometimos y va a llegar el invierno con una nueva ola”, remarcó el infectólogo Eduardo López.

Eduardo López con el exministro de Salud.

"Lo que más me preocupa es que no llegamos a vacunar lo que habíamos prometido: 4 millones de dosis en enero de la vacuna Sputnik V y 14 millones en febrero. No han llegado y esto sí que no es bueno", reconoció el profesional en una entrevista radial.

Pero además, se refirió a las consecuencias que podría tener esa demora en el ritmo de vacunación. "Si usted no vacuna, va a ser lo mismo que el año pasado. Va a llegar el invierno y a empezar a aumentar y una nueva ola. Creo que esto es muy importante", lamentó en Radio Rivadavia.

Por eso, subrayó que el gobierno de Alberto Fernández debe conseguir más dosis con el objetivo de vacunar a más de 7 millones de mayores de 60 años antes de que llegue el invierno.

"Nuestro objetivo es de 7.400.000 adultos mayores para vacunar, como ideal, antes de que llegue el invierno", manifestó. Pero para ello admitió que es necesario subsanar el déficit de vacunas.

Por último se mostró esperanzado de poder acelerar el ritmo de vacunación al menos con la colocación de la primera dosis. "La vacuna, aún con la primera dosis, tiene una eficacia del 71%, tanto la de Astrazeneca como la Sputnik V y además previene la enfermedad grave", sostuvo.

"Ahora, si nosotros seguimos corriendo la fecha de arrancar con una vacunación masiva en el adulto mayor, entonces estamos en problemas para ver qué pasa en el mes de mayo o junio", finalizó.