El secretario de Macri defendió a su jefe: "Mauricio jamás..."

El secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, volvió a rechazar las acusaciones sobre su presunta participación en la supuesta red de espionaje durante el gobierno de Cambiemos y aseguró que el expresidente “jamás mandó a espiar a nadie”.

Nieto es uno de los exfuncionarios imputados por la Justicia federal de Lomas de Zamora en la causa que investiga la supuesta red de espías montada por los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Madjalani, por orden del exmandatario. También está procesada en esa causa Susana Martinengo, empleada del área de Presidencia.

En declaraciones al canal LN+, Nieto negó cualquier contacto con los espías de la AFI y lo vinculó a “un verso tremendo que inventó el kirchnerismo”: “La Justicia de Lomas de Zamora ratificó mi falta de mérito, es decir, por un lado comprobó lo que dije hasta último momento y que no hay pruebas que me vinculen; por otro lado, Casación pidió que la causa pase a Comodoro Py”.

“¿Para qué hacen esto? Para tapar la realidad y tratar de igualarnos a todos, lo cual es el clásico modus operandi del kirchnerismo que vemos en muchas situaciones”, añadió.

Continuando con sus desmentidas, Nieto sostuvo que los ataques del kirchnerismo responden a una estrategia para ensuciar a la oposición: “Como no pudieron encontrarme un bolso volador lleno de dólares o un departamento en Miami, me metieron en el verso del espionaje para decir que todos somos chorros. No soy un delincuente, no jodamos con eso”.

A su vez, el exfuncionario defendió a su jefe político: “Mauricio Macri jamás mandó a espiar a nadie, es otro delirio que inventaron. Tampoco revisaba informes de inteligencia. Arribas y Madjalani han ido con Macri en contadas ocasiones y no hubo una decisión orgánica de espiar”.

Por otro lado, Nieto relacionó el escándalo de las vacunas VIP con la Ruta del Dinero K por la que fue sentenciado Lázaro Báez, al señalar que “son dos caras de la misma moneda. Ellos venden que gobiernan para el pueblo, pero en realidad son una banda de privilegiados impunes que usan el Estado para su beneficio personal y el de sus amigos. Es una matriz de corrupción: antes eran corruptos con guita, ahora son corruptos con vidas”.

Por último, el secretario de Macri fue especialmente duro con el presidente Alberto Fernández: “Es un tipo que nunca ve nada. Cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, nunca vio un acto de corrupción; siendo Presidente, todo su círculo íntimo se vacunó y tampoco vio nada. Encabeza un Gobierno incoherente, mentiroso, que tiene doble discurso, que nos tapa la realidad y sin ideas claras”.