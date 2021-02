Devolvieron el anillo de Menem

Esta mañana apareció el anillo que le habían robado al ex presidente Carlos Menem. El autor del robo fue un enfermero que ya estaba identificado, pero esperaba garantías para no ir preso si devolvía la joya.

Según las primeras informaciones, familiares del hombre llevaron el anillo a una comisaría de CABA. El enfermero, en tanto, sigue sin aparecer.

Apareció el anillo del ex presidente Carlos Menem. La familia de uno de sus ex enfermeros se acercaron a la Comisaría en horas de la madrugada para entregarlo. Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 9 para investigar el hecho.

Quién es "Mauro"

Ayer, el abogado de Zulemita Menem, Diego Storto, había confirmado que ya estaba identificado el enfermero que se llevó el anillo del ex presidente. "Mauro" es un empleado de la empresa Swiss Medical, que sólo trabajo junto a Menem entre el 6 y el 15 de diciembre.

Según había explicado el letrado, el enfermero ya reconoció tener la joya, pero no la quería devolver. Por ahora se encuentra "en rebeldía", ya que no se presentó a la justicia, y el domicilio que había dado en la empresa en la que trabaja es falso, por lo que no lo pueden encontrar.

La desaparición del anillo, de gran valor sentimental para Menem y su familia, había sido denunciada por Zulemita el 17 de diciembre. Según contó, notó que no estaba durante la internación de su padre en el Sanatorio de Los Arcos, a donde había ingresado debido a un deterioro en su estado de salud.

Al mismo tiempo que descubrieron que el anillo no estaba, notaron el faltante de un celular que también pertenecía a Menem. Tras la denuncia, la justicia ordenó tres allanamientos, en las viviendas de las dos enfermeras y el enfermero que estaban trabajando en el hogar del ex presidente al momento de la desaparición.

En los procedimientos llevados a cabo en las casas de las enfermeras no hallaron nada, y en ese momento descubrieron que el hombre había mentido en su dirección.

Por lo pronto, "Mauro" sigue sin aparecer, y quiere garantías de que no caerá preso si se presenta ante la Justicia. Storto aseguró que a la familia "no le interesa la condena" por el crimen, aunque aclaró que probablemente eso sucederá independientemente de sus deseos.