Amalia Granata liquidó a Diego Brancatelli tras la condena a Lázaro Báez

La diputada por Santa Fe Amalia Granata y el periodista K Diego Brancatelli mantuvieron un tenso cruce en el programa Intratables en medio de la discusión por la condena de 12 años de cárcel para Lázaro Báez por la causa conocida como la "ruta del dinero K".

Brancatelli sostuvo que Báez estaba condenado de antemano por la opinión pública y por ser "amigo de los Kirchner". Una justificación similar había esgrimido Oscar Parrilli, quien aseguró que se trató de un "fallo racista" y que lo condenaron por "ser morocho, de tez oscura".

Granata rápidamente cruzó a Brancatelli y aseguró estar "impactada" por sus afirmaciones. "Diego, ¿vos no sos peronista? El peronismo se jacta de la justicia social, de la vulnerabilidad... cuando Lázaro Báez recibe esa plata de la obra pública y se la queda él, la plata de la corrupción, no hizo rutas y la gente se mata porque él se queda con la plata. Lo mismo pasó en Once con la plata de la corrupción", aseguró Granata.

Un gobierno que se hace cargo y le importa los vulnerables no vacuna a sus “amigos” primero

"Me preocupa tu impacto, yo estoy impactado que vos seas diputada", ironizó el periodista K. "Eso reclamáselo a la gente que me votó, casi 300.000 personas", lo cruzó Granata.

Y continuó: "Tu defensa me hace ruido por tu ideología y esa defensa constante al vulnerable, pero con los actos de corrupción parece que al peronismo no le interesa tanto las víctimas, que son la gente de a pie y el trabajador que ustedes tanto defienden. Por eso me hace tanto ruido tu defensa a la plata de la corrupción".

Brancatelli justificó su defensa asegurando que él trata de "informar y no directamente ya juzgar y sentenciar", y le dijo a Granata que tal vez repite "ciertas cosas que quedan en la gente y que tal vez no sean tan así".

"Subestimás a la gente que me votó, a la que lee los diarios, subestimás a la gente", lo cruzó la diputada. Finalmente, el panelista aclaró: "Si cometió un delito, que vaya preso él y cualquiera sea".

"Tu ideología no coincide con tu discurso", lo volvió a criticar Granata, y cerró: "Tu defensa de la corrupción es contradictoria, la corrupción mata gente vulnerable y vos sos peronista".