Sebastián Bragagnolo desmintió haberse vacunado contra el coronavirus y apuntó contra La Cámpora

El intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo, desmintió los rumores de que se había colocado la vacuna contra el coronavirus a raíz de que figuraba en una falsa lista de vacunados VIP de Mendoza.

"Le quitaron las vacunas a quienes realmente las necesitaban y hoy quieren taparlo difamando a quienes actuamos de buena fe en nuestra función pública", se quejó Bragagnolo en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Ante la circulación en redes sociales de una falsa lista de vacunación, aclaro que bajo ninguna circunstancia he recibido la vacuna para el Covid-19, como maliciosamente se menciona".

Le quitaron las vacunas a quienes realmente las necesitaban y hoy quieren taparlo difamando a quienes actuamos de buena fe en nuestra función pública uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/kfxpvWHNu2 — Sebastián Bragagnolo (@SebaBragagnolo) February 24, 2021

"Una de las páginas que inició o replicó esta mentira, llamada RCA Prensa y Comunicaciones Mendoza - Movimiento Político Social y Cultural, se identifica con una foto de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, Fidel Castro y Hugo Chávez y se vincula con la agrupación política La Cámpora y con el dirigente Juan Grabois", continuó su descargo Bragagnolo.

Y cerró: "Los mendocinos no son ingenuos. No nos subestimen. No somos todos iguales. El ladrón creen que son todos de su misma condición.