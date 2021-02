Parrilli dijo que Báez fue condenado porque "no es amigo del poder"

El senador nacional neuquino del Frente de Todos Oscar Parrilli dijo hoy que el empresario santacruceño Lázaro Báez fue condenado a prisión por lavado de activos porque "es morocho, amigo de Néstor Kirchner y no forma parte" de los "amigos del poder".



"¿Saben por qué lo condenan a Lázaro Báez? Porque es morocho, porque es de tez oscura, porque es amigo de Néstor Kirchner y porque no forma parte del círculo áulico de empresarios amigos del poder, muchos de ellos relacionados con los medios de comunicación", aseguró en la sesión del Senado.



Parrilli calificó al fallo del Tribunal Oral Federal 4 que condenó a Báez como "deplorable, que tiene un tinte racista, discriminatorio".



Además, el senador oficialista afirmó que "no hay ni una sola prueba que involucre a (el ex presidente) Néstor (Kirchner) ni a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner en esta supuesta evasión impositiva que había hecho Lázaro Báez".



Además, Parrilli cuestionó a la oposición porque "siguen libres y dándonos clases de ética y moral, cuando siguen teniendo afuera los fondos".



"No soy el abogado defensor de Lázaro Báez. Él tiene muy buenos defensores. Pero tenemos una justicia absolutamente deplorable", remarcó.



El empresario santacruceño fue condenado hoy a 12 años de prisión al término del juicio oral en el que se lo investigó por maniobras de lavado de dinero por más de 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.

Fuente: Télam